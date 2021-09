Giammattei: “Espérese a ver lo que viene en el caso Odebrecht”

Durante una entrevista realizada el pasado 18 de septiembre en el marco de la VI Cumbre de la Celac, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que tiene “un certificado” que demuestra que no hay ninguna investigación en su contra derivada de las acusaciones de haber recibido sobornos de ciudadanos rusos.

“De haber sabido que me iba a hacer esa pregunta (sobre los señalamientos de corrupción) hubiera traído un certificado que tengo de que no hay investigación”, aseguró Giammattei, aunque no especificó si ese certificado fue extendido por el Ministerio Público u otra institución o si está firmado por la Fiscal General, Consuelo Porras.