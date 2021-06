MP investiga de oficio a exdirectivo de la Universidad Da Vinci por posible falsificación de certificaciones para magistrados del TSE

Ranulfo Rojas Cetina, será presidente del TSE durante una año. (Foto Prensa Libre: TSE)

El Ministerio Público (MP), informó que se ha comenzado una investigación de oficio contra Juan Carlos Rodil Quintana, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y vocal I del Consejo Directivo de la Universidad Da Vinci, por los delitos de falsedad ideológica y falsificación de documentos privados.

Juan Luis Pantaleón confirmó este miércoles 2 de junio que el caso lo está siguiendo la fiscalía Metropolitana del MP y que la investigación surge a raíz de una publicación periodística del 30 de mayo que reveló anomalías en la entrega de certificaciones de doctorado y maestría que habría extendido esa casa de estudios.

Según la investigación periodística, Rodil Quintana, siendo decano de esa facultad, entregó certificaciones que acreditaba a Ranulfo Rojas Cetina como doctor en Derecho Constitucional y a Marco Antonio Cornejo Marroquín, como magister en Derecho Penal.

Estas constancias las entregaron Rojas Cetina y Cornejo Marroquín a la Comisión de Postulación que en el 2020 eligieron magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que les habría valido más puntos para optar a dichas magistraturas.

Rojas Cetina fue elegido magistrado titular del TSE y Cornejo Marroquín como magistrado suplente.

La investigación detalla que al momento de postularse como aspirantes a magistrados del TSE, ni Rojas Cetina ni Cornejo Marroquín tenían los grados que acreditaron con las certificaciones, pues estas fueron emitidas el 7 de enero de 2020 y en los registros de la universidad pero en los reportes de Vida Académica del doctorado en Derecho Constitucional, al 25 de febrero de 2020, se evidencia que Rojas todavía no había terminado el Seminario de Tesis II y tenía pendientes seis cursos, mientras que en los registros también aparece que Cornejo Marroquín tenía un curso reprobado y le faltaba terminar otro. Además, el promedio de calificación era menor al que aparece en la titulación.

Agrega que la propia universidad reconoce que en sus registros, las certificaciones de Rojas Cetina y Cornejo Marroquín fueron emitidos hasta finales de 2020.

El 31 de mayo, la Universidad Da Vinci informó en un comunicado que se habían tomado medidas administrativas contra Rodil.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/r35Orj45pJ — Universidad Da Vinci (@udvgt) June 1, 2021

Asume la presidencia del TSE

Este 2 de junio, Ranulfo Rojas Cetina asumió como presidente del TSE, para el período 2021-2022.

Rojas expresó que será una presidencia de puertas abiertas y que buscará fortalecer la institucionalidad y las delegaciones departamentales del Registro de Ciudadanos, para automatizar procesos.

Sí cursó el doctorado en la Da Vinci

En la ronda de preguntas, se le cuestionó a Rojas sobre los señalamientos de haber presentado documentos falsos del doctorado de la Universidad Da Vinci, y este respondió: “Sí cursé ese doctorado en la Universidad Da Vinci. Existen registros académicos y obran en esa casa de estudios. Yo me he preparado para tener los conocimientos suficientes y poder prestar un servicio ante administración pública de una manera técnica y profesional y de esa cuenta yo me preparé en el ámbito constitucional”.

Dijo que la certificación la extendió la universidad y no él, y confirmó que esta tiene la fecha de 7 de enero de 2020, pero no respondió cuando se le cuestionó cuándo se había graduado del doctorado.

Agregó que en cuanto si ha analizado dejar el cargo, dijo que no, porque estima que no debe por qué hacerlo.