“No hay derecho al aborto”, dice Giammattei en su discurso en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia

Durante su intervención, el mandatario, que ha defendido el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, dijo que en Guatemala no hay derecho al aborto porque “la ley constitutiva de Derechos Humanos dice que hay que respetar la vida”.

“Cuando firmamos, el 12 de octubre, la adhesión de Guatemala al consenso de Ginebra, algo en lo que creo, como médico y como hombre en fe, el respeto de la vida desde su concepción, me sentí orgulloso y expuse cómo desde el punto de vista jurídico el derecho a la vida no es cambiable por el aborto. No hay derecho al aborto. La ley constitutiva de Derechos Humanos dice que hay que respetar la vida”, señaló Giammattei.

“El mundo está enfrentado por ideologías. Yo soy católico, pero me reúno con pastores una vez al mes porque siempre he querido que hay que unirse con la gente buena, que está en todos lados. Lo más fácil hoy es no hacer lo correcto, pero cuando uno quiere ser un parteaguas debe hacer lo correcto”, añadió el mandatario.

Agregó que en las últimas semanas “ninguno de los pastores se ha salvado de ser atacado por la prensa. Les han tirado con tubo. Ellos no están acostumbrados, pero yo tengo el cuero curtido. Les he dicho que de ellos despende lo que hagamos. No van a lograr doblegarnos, porque si Dios está conmigo quién contra mía”.

“Hoy están todas las banderas y tenemos que ir a esas naciones y que la gente se involucre y participe para hacer suya la defensa de la vida”, dijo el mandatario durante su discurso.

“Ayer me ayudaron niños con síndrome de Down cuando develamos el monumento en el Patio de la Vida. Cualquiera hubiera dicho que lo aborten cuando nació. No han visto lo especial de esos niños que tienen un ángel impresionante”, agregó.

También dijo que “hoy hay gente protestando en el Congreso y el Palacio. Me imagino cómo me van a tratar en las secciones de los periódicos donde escriben anónimamente, sin dar la cara, en una computadora anónimamente. Eso me convence de que lo que estamos haciendo es lo correcto”.

Lea además: Guatemala realmente está en condiciones para celebrar un día por la vida y la familia?

“Me queda un año y 9 meses de ser presidente. Después de eso espero descansar en paz. No digo que me voy a morir, sino que voy a descansar, pero mientras Dios me tenga como jefe de Estado y guie a mi pueblo lo voy a hacer por el sendero correcto”.

“En CNN sacaron tomas de los ataúdes, pero no sacaron lo demás, dijeron que eso había sido la gran manifestación contra la política de la vida y la familia. No nos sacaron a ninguno de los miles que estuvimos en la plaza. Pero no me importa salir en CNN. Lo que me importa es que ayer dormí y descansé con la conciencia tranquila”.

“No nos dejen solos, podemos ser muchos, pero no todos son machos. Lleven la palabra de Dios a sus familias. Un país que apoyemos a otro país”, afirmó Giammattei.

Lea también: Iniciativa 5272: “No es un ataque a los homosexuales”, afirma representante del movimiento evangélico

Se opone a ley

Horas después de ese discurso, Giammattei aseguró que vetará una polémica ley contra el aborto y las minorías aprobada el pasado martes por el Congreso de la República, donde su partido cuenta con mayoría legislativa.

Giammattei indicó en un breve video, divulgado por la Presidencia, que la ley recién aprobada por el Organismo Legislativo “viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria” y “adolece de deficiencias técnicas en su redacción”, pero “lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República”.

Lea también: Organizaciones advierten violaciones a Derechos Humanos en la aprobación de la iniciativa 5272

Es por ello que el mandatario indicó que llamó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para pedirle que archiven la ley o que de lo contrario será vetada por el mismo gobernante y no entrará en vigencia.

La polémica ley, aprobada el martes en la noche por el Congreso de Guatemala, eleva las penas de cárcel para los abortos y busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”.

La normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, que llevó a Giammattei al Gobierno en las elecciones de 2019.

Con información de EFE