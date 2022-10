“No soy yo el que paga, a mí me pagan por esto”, Neto Bran responde al TSE y dice que no ha pagado por publicidad en redes

Según un comunicado de prensa del órgano electoral, Bran se identifica en Facebook como un “creador de contenido”, pero en las otras redes sociales figura como “alcalde municipal”, cuentas donde su contenido multimedia también es divulgado.

Para el TSE el alcalde se está promocionado pero él afirma algo diferente. “No soy yo el que paga, a mí me pagan por esto”, dijo Bran, al asegurar que su contenido recibe tantas visitas que, incluso, recibe una retribución económica.

Rechazó las observaciones hechas por el TSE y afirma que el primer paso es presentar una ampliación y aclaración para que la autoridad electoral se retracte. De no dar resultado continuarían con una apelación.

Independientemente a esas medidas presentará una acción de amparo porque afirma que la advertencia electoral vulnera sus garantías.

“El amparo se presenta cuando hay una violación clara a los derechos constitucionales de una persona, en este caso es totalmente claro que se está violando mi derecho de elegir y ser electo ante una situación, que para empezar, no está comprobada”, señaló.

El alcalde ya había sido advertido previamente por el TSE, tuvo que firmar una declaración jurada pero él afirma que fue claro en ese documento: “Nunca he hecho una campaña anticipada, por lo tanto no podía prometer ni comprometerme a no seguirla haciendo si yo nunca la he hecho”.

Evento político

Las declaraciones de Neto Bran se dieron después que concluyó la primera asamblea nacional de la agrupación Partido Popular Guatemalteco, en donde Bran fue presentado como secretario general adjunto.

El alcalde coincidió en dicha agrupación política con Jorge Arévalo Valadez, exdiputado que en 2018 recibió una sentencia de cinco años de prisión conmutable por los delitos de encubrimiento propio y falsedad ideológica.

El excongresista admitió hacer los trámites para justificar la procedencia de Q500 mil que eran producto de actividades ilícitas, según demostró la investigación del Ministerio Público (MP).

Ese antecedente fue minimizado por Bran al ser cuestionado por la participación de Arévalo Valadez, quien considera que el hecho no afectará a la agrupación política.