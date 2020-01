Nombramiento de Hernández Azmitia podría ser legal, pero podría no ser moral

Diputado Luis Hernández Azmitia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A finales del año pasado, el actual gobierno habría concretado al menos 50 nombramientos en cargos diplomáticos para diputados, candidatos que no obtuvieron el cargo y allegados del partido oficial sin experiencia diplomática como una forma de garantizar su permanencia en el Estado, incluido Luis Enrique Hernández Azmitia, diputado del Partido Refomador.

El lunes pasado, 6 de enero, luego de salir de la reunión de gabinete habitual, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, justificó los nombramientos de Hernández Azmitia y de otros allegados del gobierno.

“Esta es una asignación política, él tiene algunos conocimientos sobre tema de familia y es uno de los temas que defenderá para Guatemala en la OEA”, dijo ese día Jovel.

Prensa Libre consultó este 8 de enero al diputado Mauro Guzmán, de la Unidad Nacional de la Esperanza y quien integró la comisión de Relaciones Exteriores, sobre el tema.

El congresista indicó que habría que determinar en qué momento entrará en funciones Hernández Azmitia en la OEA para definir si existe algún procedimiento omitido en el Congreso de la República como haber renunciado a su curul.

“Por ejemplo, si ahorita estuviera en funciones no podría, porque debería presentar su renuncia como lo hizo la diputada Carrillo; es como los abogados que son diputados, que no pueden ejercer su profesión. Se me hace que lo están nombrando a posteriori, si no fuera así sería una anomalía”, indicó.

Los nombramientos deben hacerlo el ministro de relaciones exteriores y como las relaciones internacionales están bajo la potestad del presidente -de la República-, quien debe darle el visto bueno, dijo Guzmán.

A decir del parlamentario hay que revisar todos los nombramientos efectuados y si hubo un procedimiento para seleccionar un cargo tan delicado -en la OEA-. “Desde mi perspectiva, el Estado hay que tomarlo con mucha seriedad en el sentido de que quienes lo representan deben ser las mejores disponibles a servirlo, ver el perfil académico, personal, todos los disponibles, y también la idoneidad, que sea una persona que vaya a mejorar la imagen en donde esté, en este caso la OEA que es más significativo”.

Estos mecanismos, que deberían incluir un proceso de oposición abierta, “están muy silenciosos y logran nombramientos que no son los más idóneos, yo creo que el diputado tendrá sus méritos, pero habría que compararlo con otras personas. Y digo diputado porque está en funciones y debe presentar su petición al pleno que es el que decide si autoriza o no su solicitud de dejar la curul”, señaló Guzmán.

Se consultó al exembajador de Guatemala en Washington DC y las Naciones Unidas Francisco Villagrán de León, quien indicó a Prensa Libre, que el nombramiento “es desde luego válido si lo ha firmado el Presidente y la Ministra, aunque sea cuestionable por diferentes motivos. El diputado Hernández Azmitia no tiene impedimento legal para ocupar un cargo diplomático. Ahora bien, sus funciones las asigna el jefe de misión, es decir, el embajador en la OEA”.

“Llama la atención que se anuncie que él será representante de Guatemala ante la Comision Interamericana de derechos humanos. Eso sería muy inusual y no se acostumbra en la OEA, en donde ningún país acredita representantes ante la CIDH”, indicó el ahora profesor universitario y exdiplomático guatemalteco.

Villagrán de León dijo: “El representante de Guatemala ante los órganos de la OEA, el Consejo Permanente y las distintas Comisiones, es el embajador, a quien se acredita como representante permanente”.

El exdiplomático indicó: “En Naciones Unidas es diferente, y hay países que si acreditan representantes permanentes ante la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Eso es porque el sistema de protección de derechos humanos de la ONU es muy extenso. Hay un Consejo de Derechos Humanos para el que los países son electos. Hay órganos de tratados, procedimientos especiales y muchas convenciones sobre la materia. Por eso, ahí sí hay algunos países (sobre todo los grandes) que acreditan representantes para los asuntos de derechos humanos. El sistema de derechos humanos de la OEA es muy diferente”.

Señaló: “Es muy posible que la ministra Jovel no sepa todo eso, pero debió asesorarse mejor, no sólo en este asunto del diputado que nombró en la misión de Guatemala ante la OEA”.

Dos cargos

De acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo un diputado puede ser nombrado por la junta directiva del Congreso para representarlo, diplomáticamente, en el extranjero en una comisión especial, pero este no es el caso.

Guzmán concluyó: “Ser ministro consejero es otro trabajo, el diputado debe dejar el Congreso si lo ya lo nombraron, porque es otro trabajo. Podría recaer en algo ilegal, que podría conllevar alguna denuncia. Además, se debe trasladar a otro país, tiene que dejar de ser diputado, aunque le falten dos días, o deberían nombrarlo cuando deje el cargo, es decir otro gobierno. Sería peor si le van a pagar, porque sería más culposo y no sé si es legal nombrar a alguien para después, es decir, a partir del 15 de enero -cuando esté fuera del cargo-, pero moral no es”.

La capacitación que reciben los funcionarios diplomáticos nombrados para servir en el extranjero comenzó este 8 de enero, dura una semana, se realiza en la sede del Minex en la zona 10 capitalina y la imparte Recursos Humanos de la cartera; incluye temas de política multilateral, bilateral, información administrativa, soberanía y dominio, consular, migratoria, entre otros.

Aunque se intentó contactar a Hernández Azmitia, quien estuvo en el curso de inducción, a su celular, no respondió las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.

Defiende nombramiento

Luego de inaugurar el ciclo escolar, el mandatario Jimmy Morales defendió el nombramiento de Hernández Azmitia.

“Es suficientemente capaz para hacer negociaciones que le convengan a Guatemala, hay nombramientos de carrera y políticos aquí y en todas partes del mundo. El embajador Espino hizo una excelente labor de acercamiento en el senado y congreso norteamericano, y fue un nombramiento político, así que no hay ningún problema, hemos visto en él las capacidades y las calidades en él para poder alcanzar los objetivos que nosotros pretendemos”, expresó Morales.

Hasta ahora no ha habido pronunciamiento de los funcionarios designados por el presidente electo, Alejandro Giammattei, sobre estos nombramientos.

Señalamientos

Contra Hernández Azmitia han existido varios señalamientos. En el 2018 se le implicó en un caso de financiamiento electoral no registrado. Además, un año antes, ya había sido denunciado por posibles vínculos con Alejandro Sinibaldi. El aún congesista no pudo buscar su reelección para 2020 porque el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción por ser un diputado tránsfuga. El 26 de marzo de 2019, el diputado fue denunciado de violencia contra la mujer por su esposa, quien solicitó seguridad por la agresión física que sufrió, pero consiguió para él pues ese día interpuso también una denuncia contra su cónyuge, por supuesta agresión.

