Parlacén: el debate sobre la inmunidad que otorgaría a Jimmy Morales y Jafeth Cabrera

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia Alfredo Brito, informó que Morales asumirá su curul en el Parlacén “al finalizar su mandato presidencial, tal y como lo establece el Tratado Constitutivo de dicho organismo regional”.

En cuanto a la fecha en que será juramentado, Brito indicó que “el presidente Morales es respetuoso de la calendarización interna del Parlacén y que acudirá a tomar posesión del cargo que le corresponde cuando este ente le notifique oficialmente la fecha” de la juramentación.

El organismo regional anunció el 30 de noviembre que celebrará sus asambleas de bloques y plenarias en Guatemala entre el 13 y 17 de enero del 2020, lapso durante el cual juramentará a los 20 parlamentarios electos el 16 de junio del 2019, así como también a Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

La cita de los parlamentarios centroamericanos ha desatado críticas por se cree que el objetivo es mantener a los actuales gobernantes el menor tiempo posible sin derecho a antejuicio. Sus antecesores lo hicieron en fechas más alejadas a la entrega del cargo. Alejandro Maldonado fue juramentado un 27 de enero, Álvaro Colom 20 de enero, Alfonso Portillo 22 de enero y Óscar Berger no aceptó el cargo.

¿Se tiene la calidad de diputado?

El Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, aprobado el 20 de febrero del 2008 por los jefes de Estado y Gobiernos de los países que forman el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), dice que el Parlacén será integrado por 20 diputados de cada uno de los estados parte.

El mismo artículo 2 refiere que también lo integrarán los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Parte… Los vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República al concluir su mandato.

En el artículo 3 el mismo Protocolo cita que para ser diputado al Parlacén deben cumplirse con los mismos requisitos que se exigen para ser diputados ante los congresos o asambleas nacionales de los respectivos estados parte.

Estos puntos son rechazados por algunos expertos, quienes aseguran que los exmandatarios y vicemandatarios no gozan de la misma calidad de los demás diputados porque no fueron electos por la población, y que por lo mismo no tienen los mismos derechos y específicamente a la inmunidad y el derecho a antejuicio.

Al respecto, el abogado constitucionalistas Mario Fuentes Destarac expone que esta situación siempre ha sido discutible, pero que el Tratado Constitutivo del Parlacén establece que los expresidentes y exvicepresidentes, sin necesidad de ser electos, consecuentemente gozan del derecho de antejuicio.

No obstante, opina que estos beneficios legales fueron establecidos por los promotores del Tratado a finales de la década de 1980 -entre ellos Vinicio Cerezo Arévalo- “con el ánimo de preservar a los exgobernantes y de manera evidente para protegerlos con inmunidad”.

El expresidente del Congreso de la República, Roberto Alejos, afirma que los exmandatarios cuando se integran al ente regional no gozan de las mismas prerrogativas de los que fueron electos, “de manera que tanto Morales como Jafeth Cabrera no tendrán derecho a inmunidad después del 14 de enero”

Alejos, quien formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, enfatiza que el Tratado Constitutivo del Parlacén reza que los diputados gozarán de inmunidad, pero se refiere a los “electos” mediante los procesos electorales, lo cual no ocurre, en este caso con Morales y Cabrera.

Sin embargo, “en este país tan anárquico, donde todo mundo interpreta la ley a su antojo, se le puede dar la interpretación de que cuando se les eligió para la Presidencia también se hizo para diputados al Parlacén, pero eso es muy jalado -ambigüo_”, afirmó Alejos.

El también constituyente Aquiles Faillace (1984-1985) considera que cuando se elige presidente también incluye el cargo de diputado al Parlacén, por lo que el derecho de antejuicio resulta inherente al cargo de parlamentario centroamericano. “Es automático”.

A criterio de Faillace la duda que se encuentra en el aire es si el derecho a la inmunidad es a partir de que es electo como presidente o si termina con la entrega de la Presidencia y se retoma al ser juramentado como diputado al Parlamento.

Es una aberración

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana, afirma que catalogar como diputados a los exmandatarios es muy discutible porque los nombramientos son muy sui generis (de su propio género o especie) y los estudiosos del derecho parlamentario y comunitario han llegado a la conclusión de que es absolutamente contrario a las normas del parlamentarismo.

“Un diputado o senador es una persona que ocupa un cargo como resultado de una elección, especialmente popular, entonces la figura de los expresidentes formando parte de un grupo que legal y democráticamente fueron electos es una aberración”, asegura el constitucionalista.

Tanto Orellana como otros expertos, señalan que esta “aberración” solo se explica con la motivación que tuvieron los presidentes centroamericanos que lo firmaron y que vieron en este organismo regional una oportunidad para guarecerse de cualquier persecución penal. “La inmunidad fue el atractivo para los presidentes de ese momento lo suscribieran”, dice Orellana.

El Parlacén está integrado por diputados permanentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como observadores de México, Puerto Rico, Taiwán y Venezuela.

Costa Rica, aunque forma parte del proceso de integración centroamericana, nunca ha firmado el tratado constitutivo del Parlamento.

El récord de Martinelli

El expresidente de Panamá, Ricardo Matinelli criticó y atacó al Parlacén cuando ejerció su mandato, incluso propuso retirarse de este organismo regional; sin embargo, cuando entregó la presidencia, ese mismo día viajó a Guatemala para ser juramentado, por temor a enfrentar a la justicia de su país por delitos de corrupción.

El 1 de julio del 2014 Martinelli entregó la presidencia de Panamá a su sucesor Juan Carlos Varela, y después de la ceremonia viajó a Guatemala para ser juramentado y luego de comprometerse ante Dios a ser fiel y leal al Tratado Constitutivo, el panameño expresó su deseo de incorporarse a la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico del grupo centroamericano.

Martinelli fue juramentado durante una sesión de “emergencia” de la Junta Directiva encabezada por la guatemalteca Paula Rodríguez, quien ocupaba la Presidencia. El acto fue considerado como anómalo porque la ceremonia debió ser efectuada en una Sesión Plenaria.

La llegada de Martinelli a suelo guatemalteco causó mucho ruido, pues cuando fue candidato y ya como presidente electo cuestionó duramente al Parlacén llamándolo “cueva de ladrones” a la que los expresidentes llegan a buscar inmunidad.

Incluso, aprobó en diciembre de 2009 una ley que retiró a Panamá del organismo y en su gobierno se dejó de pagar los U$$2 millones de la cuota anual.

En esas fechas el diputado panameño Dorindo Cortez, comentó que el expresidente Martinelli rompió récord de juramentación. “Ningún expresidente ha asumido a tan pocas horas de dejar su cargo”, dijo.

