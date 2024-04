El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó al Congreso una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp). Iniciativa que para las organizaciones políticas tendrá que ser analizada de manera objetiva y sensata.

El documento cuenta con 31 artículos y según las autoridades electorales, reunió las principales propuestas de la sociedad civil y partidos políticos dentro de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME).

Ahora la iniciativa está en manos del Congreso, quien tendrá que darle lectura para mandarla a una mesa de estudio. Le corresponde la Comisión de Asuntos Electorales que preside el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que responde a Inés Castillo y Adim Maldonado.

La propuesta la entregó la magistrada Blanca Alfaro, presidenta del TSE, al diputado Nery Ramos, presidente del Congreso. Posteriormente, en la sede del TSE, Alfaro celebró un acto público presentando las propuestas de reformas donde no fueron invitados los partidos políticos.

Algunos secretarios nacionales y fiscales de partidos políticos dijeron que apenas recibieron una llamada alrededor de las ocho horas para informales e invitarles del evento.

Las propuestas

Entre algunas de las propuestas de cambios a la Lepp se expone la paridad, para que exista alternabilidad entre candidatos hombres y mujeres; también se redujo las sanciones a los partidos políticos.

A la fecha las multas más elevadas que puede recibir una organización política llega hasta los 50 mil dólares, pero con la propuesta se reduce a 200 salaros mínimos vigentes.

Organizaciones sociales consideraron en las mesas de diálogo de la CAME que este tema no debía ser reducido. Ya que bajar las multas podría ser una invitación para que grandes partidos evadan la ley, pero la presidenta del TSE no lo ve de esa manera.

“Debemos de ver un principio sagrado que es la proporcionalidad. No es lo mismo un candidato que tiene 20 empresas, que un candidato que tiene todo el derecho a que la ley lo proteja, pero que por esa multa de 20 mil dólares que no puede pagar”, argumentó.

Actualmente, las amonestaciones, sanciones y destituciones para los distintos directores del TSE deben de ser autorizadas por el pleno. Pero la propuesta busca darle este control al magistrado que ocupe el rol de presidente electoral.

“Cuando se ve la problemática con mis compañeros hubo personas que querían renunciar, pero no podían porque se tenía que conocer por el Pleno, eso lastima la institucionalidad”, dijo Alfaro recordando como cuatro magistrados están fuera de sus laborales por estar sujetos a proceso penal dentro del Caso Trep.

En la propuesta de ley también se deja claro que la autoridad en materia electoral es el TSE. En el pasado proceso de elecciones del 2023 se vio una serie de órdenes penales, que a criterio de algunos abogados, invadieron la esfera electoral.

“Eso pude ser una arista que justifica el análisis pero también tiene relación que con el hecho que el TSE, como máxima autoridad de nivel administrativo como jurisdiccional, está sujeto que las decisiones sean evaluadas por el rango constitucional”, dijo Marlon Barahona, magistrado suplente del TSE.

Que sea prioridad

Diputados y representantes de distintos partidos políticos representados en el Congreso apuntan que el tema debe de ser prioridad. Pero destacan que la discusión tiene que ser de manera objetiva.

“Ojalá que estas propuestas sean favorables para el pueblo de Guatemala para que las próximas sean unas elecciones transparentes. Que no nos vengan a imponer nuevamente, como se quiso hacer en esta oportunidad”, dijo la diputada Sandra Jovel, integrante del bloque Valor.

Otro tema que debería de ser abordado es el techo de campaña mediante un análisis financiero de fondo, según Manuel Archila, diputado de Cabal. “Creemos que se debe mejorar el techo presupuestario porque consideramos que son techos bajos, tanto para los partidos políticos como para los comités. Hay que analizar la realidad económica del país”.

El bloque oficialista, integrado por los diputados electos por Movimiento Semilla, afirman que las reformas deben de blindar el sistema electoral, según el análisis de Raúl Barreda, diputado independiente.

“Lo que necesitamos es proteger el sistema electoral hacia el futuro, las elecciones del 2023 dejaron varias lecciones. Una es que no podemos permitir que un juez penal invada la esfera de los partidos, hay que proteger la jurisdicción electoral como una prioridad”.

Para Mariela Cabrera, fiscal de Comunidad Elefante, la tarea queda en manos de la décima legislatura. “La decisión está en los partidos políticos que están dentro del congreso, hay propuestas viables y sin duda otras no tendrán eco. El ejercicio de participación social es bueno, pero falta mucho porque tenemos una cultura de indiferencia muy alta. La paridad debe darse de manera natural, ni la comida a la fuerza es buena”.