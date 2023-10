PDH sin una postura clara sobre el posible uso de fuerzas en las manifestaciones

Córdova explicó el trabajo de acompañamiento, observación y mediación que se ha dado durante los 16 días de manifestaciones y bloqueos a escala nacional, para lo cual aseguró que ha velado por los derechos fundamentales.

No obstante hay riesgos, a criterio de manifestantes, por un amparo que promovió la misma PDH, de la cual el 8 de octubre el Ministerio Público (MP) pidió su debida ejecución. En la resolución se permite el uso de la fuerza para disolver manifestaciones y bloqueos, en caso de ser necesario, según lo señala el dictamen de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sobre ese asunto, Córdova reconoció el criterio que le dio el pleno constitucional a su acción de amparo. “Solo compartimos todo lo que sea en materia de derechos humanos, donde respetamos la integridad física de las personas”.

Guatemala lleva más de dos semanas de manifestaciones y bloqueos que, a criterio del procurador, han sido movimientos pacíficos.

En las distintas redes sociales se ven llamados para el uso de la fuerza con el fin de liberar espacios tomados por los manifestantes. Al respecto, Córdova expresó: “Mientras se mantengan las manifestaciones pacíficas, los estándares internacionales en derechos humanos no van a permitir estos —el uso de la fuerza—. Creo que hasta hoy se han respetado”.

David Barrientos, quien el lunes renunció como titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), no ordenó el uso de la fuerza pública para disolver los bloqueos.

El MP buscó, con la debida ejecución del amparo que presentó la PDH en marzo pasado, que se use la fuerza para despejar el plantón de autoridades indígenas y ciudadanos que se encuentran frente a la sede central del ente investigador.

Con nuevo titular en la cartera, el criterio sobre el uso de la fuerza contra manifestaciones y bloqueos podría ser diferente.

Por su parte, Córdova hizo énfasis en que no puede expresarse a favor o en contra de un posible cambio de estrategia por parte del Mingob y el manejo de los grupos que bloquean las carreteras.

“Uno no puede manifestarse en voz de otra persona. Creo que la postura del Ministerio de Gobernación ya tendrá que manifestarla, y siempre estaremos velando por los derechos humanos”, insistió.

Córdova tampoco se pronunció sobre que la PDH deba dar una postura sobre cuál debe ser el papel del nuevo ministro del Interior, frente a la posibilidad de que los bloqueos continúen.

“Eso no nos compete a nosotros, porque somos una institución independiente y de esa forma trabajamos”, respondió el procurador.

Respaldan trabajo

Diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos resaltaron el trabajo del procurador, el cual calificaron de “adecuado” en la coyuntura reciente.

“Han ido registrando sus actuaciones, han estado presentes en casi todos los bloqueos que se han dado y han hecho su trabajo de mediación. Veo que lo han hecho bien. Quizá les ha faltado comunicar de mejor manera el trabajo que han hecho”, indicó Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista.

En opinión de Helen Ajcip, de la bancada Visión con Valores, la gestión de la PDH ha sido aceptable. “En el área donde he podido constatar, he visto la presencia de la PDH, sobre todo donde han mediado en esta parte de conflicto. La PDH no es una institución tan grande como la que necesita Guatemala, pero he podido constatar que hay presencia”, puntualizó la parlamentaria sobre el trabajo de Córdova.