Pesquisidora del TSE rendirá informe de antejuicios en una semana

Quienes votaron a favor son los diputados Julio Longo, de FCN Nación, Flavio Muñoz y Douglas Rivero, ambos de Partido Humanista, y este último diputado, quien forma parte de la actual Junta Directiva del Congreso, fue quien propuso acelerar el trabajo de la pesquisidora.

Minutos antes que la comisión emitiera esta votación, se presentó un análisis jurídico del Congreso, a petición del diputado Enrique Montano, de Partido Unionista, y quien preside la Comisión Pesquisidora.

En la respuesta se detalló que no había ningún impedimento legal para que la pesquisidora continuara con el trabajo en el segundo período de receso, es decir, del 1 de diciembre al 13 de enero.

La ley faculta a las pesquisidoras tener hasta 60 días para realizar su trabajo, pero la propuesta del diputado Rivero, del Partido Humanista, aceleró todo el trabajo para una semana.

“A mí sí me preguntan, es un período muy corto para conocer toda esta papelería, y como dije, ahí el antejuicio contra Jimmy Morales se llevó 55 días, en eso me basé yo, sabiendo que no hay ningún impedimento legal”, señaló Montano.

Para el presidente de la pesquisidora, el asunto es delicado: “nosotros no somos jueces, solo vamos a dictaminar una opinión ante el Congreso de la República”, enfatizó Montano.

Minutos antes de esta decisión, también se conoció que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó de manera provisional a un magistrado titular del TSE y a tres suplentes, lo que dejaría en suspenso el trámite del antejuicio en su contra.

Quienes obtuvieron esta resolución favorable son la magistrada Blanca Alfaro, actual presidenta del TSE; junto a los suplentes Álvaro Cordón, Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo.

El pleno de la CC no emitió un amparo provisional para los restantes cuatro magistrados titulares: Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.

El pleno del TSE fue denunciado por la Fiscalía contra Delitos Administrativos del MP por la aparente comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

El ente investigador considera que el TSE cometió los delitos al momento de comprar el sistema informático, herramienta utilizada para las votaciones del 25 de junio y el 20 de agosto.

Se trata del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que sirvió para mostrar la información de las actas 4 de cada Junta Receptora de Votos.

Agenda de pesquisidora

La pesquisidora del TSE definió también este martes el cronograma de trabajo.

Para este miércoles 22 de noviembre, la comisión escuchará a los dos denunciantes, los ciudadanos Giovanni Fratti y Karen Fisher. Esta primera reunión está prevista para las 8.30 horas.

A las 10.30 se escuchará la ratificación de la denuncia que presentó el MP, que motivó el proceso de antejuicio que, tras tres sesiones y 44 inhibiciones de magistrados, finalmente fue tramitado.

Para el jueves 23 de noviembre la comisión citó a los magistrados del TSE, quienes tendrán que presentar sus pruebas de descargo por los señalamientos en su contra. La cita está prevista para comenzar a las 8:30 horas.

El viernes 24 de noviembre la pesquisidora invitó al sindicato del TSE, Contraloría General de Cuentas, el subdirector de informática del TSE y a la empresa Datasys, quien vendió la herramienta. Reuniones que comenzarán desde las 8:30 horas.

El sábado 25 de noviembre, los diputados deberán evaluar todos los documentos y argumentos recibidos, para posteriormente elaborar su informe el lunes 27 de noviembre y entregar su recomendación el martes 28 de noviembre.