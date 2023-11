Pesquisidora del TSE no logra ubicar a empresa Datasys, cuestionada por la venta del Trep

Las diligencias de la comisión pesquisidora contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se extenderán a la próxima semana, pero hasta el momento no ha sido posible que los pesquisidores localicen a la empresa con la que el TSE suscribió el contrato de Q148.8 millones que les costó el proceso de antejuicio a los funcionarios electorales.

Los diputados de la mesa legislativa habían acordado citar a la empresa para tener por menores del contrato y su constitución, pero no fue posible entregar la notificación para la diligencia.

“Yo mandé a notificar, porque queremos saber quiénes son los accionistas, cuál es la estructura, queremos saber quiénes son los dueños; sin embargo, mandamos -la notificación- ayer y en el edificio de la zona 10 no existe –la oficina-, no está la empresa constituida, hace ocho o seis meses que no están”, dijo Enrique Montano, presidente de la pesquisidora.

El que la empresa no pueda ser localizada cuando el contrato por el servicio que prestó está siendo cuestionado, es algo que, a criterio de Montano, generan dudas.

“Es una acusación delicada, seria; porque primero, ningún extranjero debiera tener esa función como lo dice la ley, y que no estén en el país y que no se puedan contactar si genera sospechas, sospechas serias”, añadió.

La dirección que utilizó la pesquisidora para enviar la notificación es la que consta en los documentos e información que les ha proporcionado tanto el TSE como el MP, pero no fue posible ubicar a ningún representante de Datasys.

Pese a que el trabajo de la pesquisidora es público, así como la citación hecha a Datasys, los congresistas tampoco han recibido algún tipo de mensaje de parte de la empresa, algún representante o incluso asesores, estos últimos en su momento sí llegaron a las reuniones del TSE y estuvieron presentes en los tres simulacros que se realizaron del sistema, así como en los dos eventos de votación.

“Todas las versiones son importantes, pero queremos saber, primero que nada y perdone que insista, en quienes son los accionistas, de dónde viene la empresa, su estructura, libro de accionistas al día, lo tienen que tener, porque es una empresa seria, que ganó Q148 millones en una licitación”, enfatizó Montano.

Si no es posible localizar a la empresa Datasys, a criterio del presidente de la pesquisidora, será la Fiscalía la que deberá comenzar a indagar directamente a la empresa, que es uno de los actores principales de la denuncia que pesa sobre el TSE.

TSE y CGC

El pleno de magistrados del TSE deberá de comparecer el próximo lunes ante los cinco pesquisidores.

La mesa parlamentaria citó a los ocho magistrados denunciados, cinco titulares y tres suplentes, a pesar que la presidenta, Blanca Alfaro, así como los suplentes cuentan con un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.

También se espera que la próxima semana la Contraloría General de Cuentas (CGC) rinda un informe ante la comisión, en donde evaluarían los detalles del Trep y su contratación.

De manera preliminar se conoce que el informe detallaría un posible mal manejo de fondos, tanto en el contrato del Trep, así como en los recursos destinados para la planificación y elaboración de las elecciones generales del 2023.

La comisión pesquisidora trabaja a marchas forzadas porque ellos mismos acordaron entregar su informe circunstanciado al pleno el próximo 28 de noviembre, dos días antes de que finalice el período ordinario de sesiones.