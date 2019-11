Plazas fantasma en el Estado se descubrieron en el Congreso

Más de 30 mil personas estarían contratadas en el Ejecutivo, pero no se presentan a trabajar, según una denuncia de diputados; esta es una práctica que, sin embargo, no es exclusiva de ese organismo pues hay varios procesos judiciales por contrataciones anómalas en el Legislativo que involucran a diputados del extinto PP, de la UNE, ex presidentes de ese organismo y una ex junta directiva del Congreso.