Por inasistencia de diputados no se aprueba el estado de Calamidad Pública en Peronia

En el Congreso se toman decisiones sobre distintas normativas como los estados de excepción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con la presencia de 60 diputados empezó la sesión en el Congreso para conocer y aprobar en tercer debate, artículos y redacción final el acuerdo que ratificaría el estado de Calamidad decretado por el Ejecutivo en dos colonias de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

La sesión empezó a las 11.30 horas, cuando estaba programada para las 10 horas, y desde ese momento ya se vislumbraba que no iba a ser aprobado.

El primero en argumentar la no aprobación del estado de Calamidad fue el diputado Oliverio García Rodas, quien señaló que el decreto gubernativo enviado por el presidente Jimmy Morales tiene algunas falencias y que además no había quórum, por lo que él no estaba de acuerdo en aprobarlo.

Mientras que otros parlamentarios indicaron las personas afectadas no han recibido el apoyo del Estado para que “salgan de esa tragedia”.

Hace dos semanas que ocurrieron deslizamientos que afectaron los asentamientos Regalito de Dios y Nueva Esperanza, ocho casas cayeron al barranco y cerca de 200 familias están en riesgo.

Las autoridades municipales y de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) censan a las familias y tendrán que determinar quiénes son propietarios y quienes solo arrendaban.