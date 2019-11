FCN-Nación: Esto pierde la agrupación política en el Congreso con la cancelación del partido

Jafeth Cabrera y Jimmy Morales cuando reciben sus credenciales como candidatos a vicepresidente y presidente, respectivamente, por el partido FCN-Nación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El pleno de magistrados del TSE tendrá 14 días hábiles para resolver una eventual apelación de FCN-Nación, la cual deberá presentar en tres días -plazo que vence este viernes-, y la cancelación de la organización política quedará en firme cuando las acciones planteadas estén resueltas.

La resolución del Registro de Ciudadanos sustenta su decisión al hacer un análisis minucioso de los hechos denunciados por el Ministerio Público, así como de los medios de prueba documental que incluyen las declaraciones certificadas del Juzgado de Mayor Riesgo D de la señora Paulina Paiz y Olga Méndez, quienes manifestaron que un grupo de empresarios sostuvieron reuniones con personeros de FCN-Nación, de agosto a septiembre del 2015, en las que se acordó el apoyo financiero que fue canalizado por la empresa Nova Servicios.

Qué pierde FCN-Nación

Si se consume la cancelación antes del 14 de enero del próximo año, FCN-Nación perderá la presidencia de 10 comisiones legislativas, tres puestos en la junta directiva y su permanencia en la comisión de Derechos Humanos, en la que se discute la cesación del cargo del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

En cambio, si ocurre cuando asuman los nuevos diputados, los ocho parlamentarios se convierten en independientes y no podrán presidir ninguna comisión, ni ostentar un puesto en la Junta Directiva del Congreso.

El Registro de Ciudadanos ordenó la cancelación del partido oficial por la infracción a las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas de sus actividades permanentes y de campaña electoral luego de confirmar que FCN-Nación no reportó Q8 millones 38 mil 539.66 en la campaña electoral del 2015 que sirvió para el pago de fiscales de mesa.

Finaliza el proceso electoral

El Registro de Ciudadanos manifestó en su resolución que el proceso de cancelación de FCN-Nación se retomó el 1 de noviembre pasado, luego de que se finalizará el proceso electoral, ya que, durante este periodo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que no se puede cancelar partidos políticos. La suspensión del trámite comenzó el 18 de enero, al convocarse a elecciones generales.

Además, el 19 de octubre del 2018, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo había otorgado un amparo a la organización política para que no fuera cancelada. La protección interina fue apelada por el Registro de Ciudadanos en la Corte de Constitucionalidad, acción que fue resuelta el 18 de marzo del 2019 y notificada hasta el 22 de julio. Sin embargo, la decisión del Registro se tomó a pesar de que la misma no está en firme, pues la referida Sala aún no ha resuelto de forma definitiva.

Proceso de apelación

FCN- Nación tiene tres días para apelar el fallo

El pleno de magistrados del TSE debe resolver en 14 días: tres días para que les llegue la apelación tres días para evacuar audiencia ocho días para resolver, con o sin contestación

De ser negativa para el partido la resolución del pleno, pueden presentar amparo ante la Corte Suprema de Justicia

Procesos de cancelación

Al finalizar el proceso electoral, el TSE, a través del Registro de Ciudadanos, retoma los procesos de cancelación de las organizaciones políticas e iniciará la cancelación de los partidos que no obtuvieron el 5 por ciento de los votos válidos o una diputación.

Con la cancelación de FCN-Nación quedan 13 organizaciones en proceso que podrían desaparecer, unas por violar las normas sobre el financiamiento electoral como el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (Viva) y Compromiso Renovación y Orden (Creo), sobre las últimas dos agrupaciones, ayer empezaron a correr los 10 días que tiene el Registro de Ciudadanos para resolver si las cancelan o no.

Por no obtener el 5 por ciento de los votos válidos se cancelarán los partidos: UNIDOS, Partido Productividad y Trabajo (PPT), Avanza, Libre, Convergencia, Encuentro por Guatemala y Fuerza, y por perder la organización partidaria a escala nacional requerida legalmente -50 municipios y 12 departamentos-, Partido Liberal de Guatemala (PLG) y Mi País.

Sin investigar

El TSE dejó pendiente la denuncia que presentaran migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos quienes señalaron que Marvin Mérida amigo del Jimmy Morales, recaudó fondos para el partido FCN-Nación y que estos no fueron reportados al ente electoral.

La denuncia señaló que no registró el origen y destino del dinero que se recaudó de abril a diciembre del 2015 y que sirvieron para vallas, espot en radio y televisión, viajes de Guatemala a Estados Unidos, viajes internos entre diversos estados de Estados Unidos, vehículos, hoteles, eventos públicos en Estados Unidos. Se habla de haber recibido unos US$200 mil.

Evitan la cancelación (por primera vez)

En el 2017, el Registro de Ciudadanos ya había salvado a FCN-Nación de no ser cancelado por no reportar al menos Q7 millones. El 14 de julio de ese año el Registro sancionó al partido con una multa de US$60 mil, por lo que el presidente Jimmy Morales enfrentó uno de los primeros antejuicios.

El partido oficial no hizo efectivo el pago por lo que quedó fue suspendido de manera provisional por dos semanas, ya que al final pago la deuda con el TSE.

