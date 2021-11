¿Por qué una boda de políticos mexicanos en Guatemala causa tanto revuelo?

La polémica se desató al revelarse que la secretaria de Turismo Paola Félix había viajado en un vuelo privado hacia Guatemala, situación que contradijo las políticas de austeridad expresadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los medios de comunicación mexicanos criticaron que los políticos organizaran un evento “ostentoso” y alejado del ojo público.

Además del rechazo por haber utilizado un vuelo privado, la prensa mexicana indicó que autoridades guatemaltecas habían localizado una fuerte cantidad de dólares en la aeronave.

El Ministerio Público de Guatemala confirmó que incautaron dinero y señalaron que: “como parte del procedimiento pasa a la Fiscalía de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio, para que en un plazo de ocho días la persona acredite la procedencia lícita del mismo, de lo contrario se continúa con el proceso de extinción y se inicia la persecución penal”.

Félix expresó en redes sociales que se encontraba en Guatemala luego de haber viajado en un vuelo privado, pero negó que haya sido detenida o que haya cometido actividades ilícitas.

Me encuentro Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia.

— Paola Félix Díaz (@LaraPaola1) November 6, 2021