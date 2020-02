Postuladoras alientan al Congreso a eligir magistrados de CSJ y de Apelaciones

La Comisión de Postulación de CSJ decidió trasladar las impugnaciones presentadas en contra de cinco candidatos al Congreso, para que sean ellos los que decidan sobre la idoneidad de ellos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A pesar de que el trabajo de la Comisión no ha sido señalado, Félix Serrano, presidente de la postuladora para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y rector de la Universidad Mesoamericana, defiende las labores y considera que han sido transparente en su actuar; además, señaló que si hay algún señalamiento concreto debe individualizarse al comisionado y no generalizar a la postuladora.

La postuladora, con el voto favorable de 31 comisionados, aprobó este 27 de febrero adherirse como tercero interesado en el amparo provisional otorgado al MP por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que el Congreso suspenda la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones, y, según Serrano, alentarán a que el Legislativo proceda a elegir a los funcionarios judiciales.

“No vamos a impugnar concretamente la elección, pero sí proporcionar toda la información que consta en la Comisión. Como terceros interesados sería a favor de que sean elegidas cuanto antes las Cortes”, señaló Serrano.

Por aparte, la Comisión considera que el cometido de esta es que se culmine la elección de magistrados y por tanto quiere aportar los medios que sean necesarios para ello. “Hubo comentarios de comisionados en los que el MP deja qué desear, si esa es la manera de realizar las investigaciones… y, además, desde cuándo acá el MP se tiene que convertir en comisión de postulación para determinar cuáles sí y cuales no son idóneos”, expresó Serrano.

“En la justicia hay que proceder con pruebas y no con presunciones. El Congreso está en un limbo, qué tiene que hacer el Congreso, cómo lo tiene que hacer, en qué tiempos, cuándo puede hacer su trabajo, definitivamente es algo, no fijaron plazo, es una situación de incertidumbre que en realidad no ayuda para el mejoramiento de las instituciones y de Guatemala”, agregó Serrano.

La Comisión conformó una comisión de cinco profesionales para prestar un informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad.

Está integrada por:

Mario García, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rural

Luis Aragón Solé, decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo

Mynor Domínguez, representante del Colegio de Abogados

Edwin Ruano, representante de la Asamblea de Magistrados

Dixon Diaz, representante de la Asamblea de Magistrados

Trasladan impugnaciones

La Comisión de Postulación resolvió que los cinco señalamientos contra candidatos que recibió serán trasladados al Congreso, estos fueron presentados por la Fundación Myrna Mack en contra de igual número de candidatos que integran la nómina de 26 que fue entregada a ese organismo del Estado.

La Fundación considera que hay candidatos en la nómina que carecen de idoneidad y reconocida honorabilidad establecidos en los artículos 113 y 207 de la Constitución. Además, señala el actuar de los candidatos vinculados al Caso Comisiones Paralelas 2020, por las visitas al operador político Gustavo Alejos en un hospital privado de la zona 2 capitalina.

Los candidatos impugnados:

Carlos Rivera

Ronald Colindres

Óscar Cruz Oliva

Manuel Duarte

Benicia Contreras

Aparte, el presidente de la Comisión de Postulación de magistrados de salas de Apelaciones, Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos, indicó que se tomará la misma decisión de adherirse como terceros interesados.

Según Paiz el trabajo de la Comisión no puede ser cuestionado ya que todo lo actuado por los comisionados quedó grabado en video.

“Me siento frustrado ya que fue un proceso desgastante, y si en verdad hay delitos o vicios que el MP investigue, pero lo tiene que individualizar, no puede hablar como comisión. Si alguien quiere investigar a alguien, ahí están los videos. Si el Congreso elije o no me da igual, en el sentido que no tengo ningún interés de que elijan ya. Frustrante sería que venga la CC y diga que se repita el proceso a cierto punto”, dijo Paiz.

Lamentan amparo

El diputado Rudy González, de Visión con Valores (Viva), indicó sobre el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, que van a respetar lo ordenado por el Tribunal Constitucional y cuando tengan luz verde van a votar para elegir a los magistrados.

Cristián Álvarez, congresistas de Compromiso Renovación y Orden (Creo), señaló que lamentaba el amparo, que deben cumplir con la Constitución y que la acción retrasa más el proceso de elección de magistrados.

Napoleón Rojas, de Unión del Cambio Nacional (UCN), dijo que van a acatar la resolución, aunque desde octubre debieron haberse elegido a los magistrados.

Por aparte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, aseguró que han identificado a más personas que visitaron a Alejos, pero no dará detalles porque la investigación está en marcha.