Proponen ley contra el acoso callejero y contemplaría cárcel si es contra una menor

No hay que anticiparse, hay que leer el proyecto de ley; la verdad en ambientes tan irrespetuosos como el nuestro. Cualquier cosa que ayude a reducir niveles de acoso es buena; quien no lo vea así supongo que es por que no tiene hijas, hermanas, esposa…. etc. En lo que obviamente no se puede ser permisivo es en la carencia de pruebas.

En lo que estoy de acuerdo con vos es que hay cosas más importantes que atender, como hacer respetar las leyes que ya existen.