Prórroga del estado de Calamidad llega a un Congreso dividido

Diputados podrian sesional el miércoles para tratar de aprobar el estado de Calamidad Pública (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Todo lo contrario, a las cuatro prórrogas anteriores y su primera aprobación, en esta ocasión el oficialismo y sus bloques aliados no lo aprobarían de urgencia nacional -mínimo 107 votos- Ya que no logran una cohesión entre sus aliados y lograr mantener las restricciones decretadas por el Ejecutivo.

Algunos bloques mantienen distancia por el incumplimiento de las obras designadas en los Q600 millones aprobadas en el decreto 20-2020 para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), incluso en la reunión que hubo en la Finca Santo Tomás en Escuintla los diputados le reclamaron al presidente Alejandro Giammattei por el incumplimiento y atraso de los proyectos.

Esto llevó a que el estado de Sitio en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz no fuera aprobado por el Congreso por lo que ahora el Ejecutivo optó por un estado de Prevención, el cual no es necesario que llegue al Congreso.

Lo que significó un desgate para al Ejecutivo y la bancada oficial previo al segundo periodo de sesiones que empieza el próximo 1 de agosto, ya que están perdiendo aliados quienes algunos están a favor y otros en contra de dar una nueva prórroga al estado de excepción.

El estado de Calamidad Pública no ha llegado al Congreso, la Comisión Permanente tenía previsto convocar para mañana, pero debido a este incumplimiento, se prevé que se convoque para el próximo miércoles a las 10 de la mañana.

El diputado Julio Lainfiesta del bloque Unión del Cambio Nacional dijo que él en lo personal no apoyará una nueva prórroga al estado de Calamidad por considerar que el Ejecutivo ha demostrado ineficiencia e inoperancia en estos meses en los que se ha prorrogado.

“Ha esto se suma que la información que he solicitado al Ejecutivo no ha sido clara, concreta de que efectivamente las ayudas que se debía de entregar en losa programas sociales no han llegado como se esperaba”, explicó Lainfiesta.

Carlos Barreda jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UCN) considera que ya no es necesaria una prórroga más debido a que prácticamente con la decisión que tomó el presidente Alejandro Giammattei el pasado domingo ya no se justifica una prórroga ya que su único fin es buscar o contratar sin licitar o evitar protestas sociales.

“Nosotros no apoyaremos un estado de Calamidad que no ha servido para nada, los hospitales siguen sin medicina, los doctores sin contratos y salarios, no hay equipos de protección, no se han comprado pruebas, no tiene sentido mantenerlo si ya se aprobó un sistema de alertas que va a empezar a regir en el país, por lo que ya no se justificaría”, dijo Barreda.

El parlamentario indicó que el estado de Calamidad era para mantener restricciones, la movilidad y facilitar las compras, y después de cuatro meses el Ministerio de Salud sigue pésimo y tampoco va a cambiar con prolongar un mes más el estado de Calamidad.

El diputado Samuel Pérez de Semilla manifestó que existe un debate a lo interno del bloque en ese tema, pero considera que es necesario apoyar una prórroga más esto con el objetivo de mantener las restricciones que quedan.

“Hemos terminado la cuarentena y vamos a ir si hay una convocatoria, menos el diputado que padece covid-19 -Román Castellanos-. Es necesario mantener esas pequeñas cosas que quedaron relacionadas con las escuelas, eventos, conciertos, aunque sea eso hay que mantenerlo, por ahí va nuestra decisión”, explico el parlamentario.

Por aparte, el diputado Manuel Conde Orellana jefe del bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN) señaló que si lo apoyaran e incluso propone algunas enmiendas para que se pueda castigar a los acaparadores.

“Buscamos que sean sancionados los especuladores y acaparadores drásticamente. Lo que están haciendo es subir los precios, especialmente los productos del aíre, oxígeno y gas y no se les debe permitir eso, ni que vendan pruebas que están trayendo de contrabando de México”, dijo el diputado.

1 millón 200 de contagios

El viceministro de atención primaria Edwin Montúfar indicó en una citación con el bloque de la UNE que para marzo del 2021 prevé 1 millón 200 mil contagios, para lo cual no están preparados ya que solo el 47 por ciento de los municipios no tienen primer nivel de atención en salud.

Montúfar indicó que están creando las capacidades para poder atender a la población porque hay brechas, no hay médicos, camas y los centros de salud no están abastecidos. En este momento solo cuentan con 45 mil pruebas y que para echar a andar el semáforo necesitan 1 millón de pruebas.