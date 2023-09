Próximas reformas a la Ley Electoral deben garantizar la supremacía del TSE, dicen expertos

Esta mesa que se integra por múltiples sectores sociales se encarga de proponer reformas a la Lepp después de cada evento electoral, por lo que a criterio de los entrevistados, el reto de la siguiente Came, será mayúsculo.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) necesita cambios que permitan una aplicación adecuada en “justicia electoral”, según opinó un grupo de analistas de cara a la futura Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came).

Las elecciones generales de Guatemala, tanto los comicios en primera vuelta del 25 de junio, como las votaciones en segunda vuelta del 20 de agosto, fueron objeto de amparos, apelaciones, denuncias y discursos que buscan levantar la percepción de un supuesto fraude.

Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el máximo órgano en materia electoral, sus decisiones siempre son cuestionadas y debatidas en otros órganos de aplicación de justicia, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Hay que asegurar que el TSE sea figura que organiza, que supervisa y que brinda justicia electoral, que no está sujeto a cualquier tipo de escrutinio ilegal de una sala o de un ciudadano anónimo que pueda poner en vilo todo el proceso electoral”, señaló Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano en Estudios Políticos (Incep).

El periodo electoral finaliza, según decreto del TSE, el próximo 31 de octubre, luego de eso restan poco más de dos meses para que todas las autoridades electas tomen posesión.

La presidencia del TSE para ese momento estará a cargo de la magistrada Blanca Alfaro, quien tendrá que liderar las convocatorias y reuniones ciudadanas que busquen pulir cambios para una nueva Lepp.

“Ahora hay que meterse de lleno a la Came, la vez pasada la Came fue un evento muy triste, no se llegó a aportar cosas técnicas ni de fondo”, recordó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

REFORZAR PARTIDOS

Otra necesidad latente para mejorar los procesos electorales en Guatemala, y evitar otra crisis como la actual, indican las fuentes, será posible toda vez se fortalezcan los partidos políticos, que tienen que incentivar la participación.

Hidalgo, considera que los partidos políticos tienen que estar presentes siempre, y no una vez cada cuatro años para pedir el voto.

Indica que el rol de una agrupación partidaria es fijar posturas sobre situaciones nacionales, emitir propuestas e incentivar que la población quiera participar en la política, algo que a la fecha no se da y que debe quedar regulado de mejor manera en una mejorada Lepp.

“Deben hacer procesos de formación, debates nacionales por la democracia y la renovación de sus cuadros, para no tener personas con desgaste, esto haría que los partidos estén vigentes en todo el año y que sectores de la población se sientan representados”.

Los cuadros internos de los partidos es algo vital, a consideración de Aceña, ya que se debe de impulsar a personas que tengan ideas y no solamente a los allegados de fundadores o financistas.

“Hay que cambiar todo el tema de los partidos políticos, hay que subirle la barda, subir el número de las personas que participan, que el TSE mejore los controles, hacer un fortalecimiento de cuadros internos”.

Otro elemento a considerar dentro de las reformas, indica Hidalgo, es mejorar los controles en cuanto al financiamiento.

“El dinero puede provenir de cualquier organización del crimen organizado, de actos sucios, incluso de actos de corrupción o de entrega de dineros bajo la mesa de sectores pudientes, entonces la democracia pierde su espíritu y la democracia se privatiza”.

SIN AMPAROS

La judicialización del proceso electoral es un fenómeno que ha venido en aumento, a consideración de los expertos, lo que complica el panorama político y la estabilidad.

Pero lograr una mejor armonía, y darle al TSE la categoría de “supremo” sería posible con una reforma adicional a la Ley de Amparos, explicó Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso.

“El TSE debería de ser supremo, per como el amparo quedó tan abierto cualquier tema llega a amparo, se malinterpreta, sé mal usa y se judicializa”.

Además de conseguir esta reforma, explicó Alejos, es necesario que los órganos de justicia cumplan con su función, ya que muchas denuncias no son tomadas en cuenta.

“Yo llevé a mis alumnos a poner denuncias al Ministerio Público (MP) porque aparecían de afiliados en comités para la formación de un partido político, y nunca les dieron trámite”.

Actualmente, investigaciones del MP contra el partido político Movimiento Semilla han generado un ambiente de incertidumbre, ya que incluso el ente investigador pidió la suspensión del partido ante una judicatura penal, instancia que resolvió a favor de la petición.

La semana pasada una serie de allanamientos en la sede del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) generaron múltiples reacciones, debido a que se abrieron 70 cajas electorales, donde se encontraban las papeletas de las cinco elecciones de la primera vuelta.

“No puede haber una sola reforma en la ley electoral para que esto no se repita, es integral para evitar la cooptación del Estado”, enfatizó Alejos.

El TSE ya oficializó los resultados de las votaciones, y cualquier acción del MP, según el Pleno, no afectarán los resultados que fueron oficializados.