Q61 millones: TSE informa cuánto fue el gasto de la campaña política 2023 y qué partidos hicieron mayor desembolso

“Estos informes han estado sujetos a fiscalización, específicamente el rubro de gastos de campaña”, explicó Palencia.

Del monto total documentado por las autoridades del TSE, se detallan Q43 millones 170 mil de financiamiento privado, y Q12 millones 758 mil de financiamiento público.

“La unidad ha recepcionado 438 informes financieros lo cual nos permite confirmar que la política de cumplimiento ha mostrado resultados positivos”, refirió Palencia.

En una de las anteriores reuniones del TSE, las autoridades electorales se habían mostrado preocupadas, debido a que los partidos políticos no habían cumplido con la presentación de sus documentos.

“En cuanto al cumplimiento de la entrega de informes financieros y presentación de los mismos, de enero agosto, es importante resaltar que los partidos políticos han cumplido en un 98%”, señaló la funcionaria del TSE.

La cantidad que maneja el órgano electoral a la fecha va a aumentar debido a que falta que se presente un último reporte consolidado de las distintas agrupaciones políticas.

Mayores gastos

El partido político que más gastó en la campaña del 2023 fue la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que reporta una erogación de Q6.7 millones.

Después se ubica el oficialista Vamos, que para su campaña destinó Q6.5 millones, en tercer lugar se encuentra Valor con Q5.8 millones, y en cuarto lugar la agrupación Cabal que gastó Q4.1 millones.

En cuanto al financiamiento público aparece en primer lugar a UNE con una suma de Q4 millones, 165 mil.

Vamos reporta Q1 millón 71 mil y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Q1 millón 773 mil.

Winaq, Victoria, Valor, Unionista, Todos, Semilla, Humanista, PAN, Creo y Bien, reportaban sumas inferiores a un millón.

No aparecen otros partidos políticos, ya que no tuvieron participación en el proceso del 2019, o bien no ingresaron a tiempo sus formularios para hacer efectivo el cobro.

Redes sociales

Por aparte, el TSE también reportó gastos por publicidad en distintas redes sociales que suman alrededor de Q6 millones.

Del 27 de marzo al 18 de agosto se habían detectado tres mil 410 anuncios con fines políticos, según las autoridades.

Valor se encuentra en la cabeza con la mayor cantidad de anuncios en estos medios con 694; la UNE, 425; Viva en tercer lugar con 366.