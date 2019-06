Un grupo de supuestos veteranos militares llegó a la sede de la Comisión Presidencial del Diálogo donde se les informó que la reunión fue suspendida y aún no hay un fecha precisa de reprogramación. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El pasado 7 de junio una delegación de los supuestos militares retirados se reunió con representantes de instituciones del Ejecutivo, en ella pidieron que se les compense con Q85 mil a cada uno, acceso a tierras y un seguro médico para quienes sufrieron heridas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Al finalizar dicha reunión las autoridades acordaron que este 20 de junio se instalaría una mesa técnica con varias instituciones del Organismo Ejecutivo para analizar si las propuestas de los supuestos veteranos eran viables.

Sin embargo, la mañana de este 20 de junio, Sergio Flores, comisionado presidencial del Diálogo, indicó a Prensa Libre que la reunión no se realizaría y que aún no estaba definida la fecha en que se instalaría dicha mesa de diálogo.

“Hay que respetar los pasos, lo primero es tener la personaría jurídica, el segundo es tener una representación legal. Entre uno y otro se llevan más o menos entres 10 o 15 días, en eso estamos, esperando que ellos estén listos”, aseguró el comisionado.

Flores agregó que en este momento no hay una fecha específica en la que se realizará la reunión donde se instalará la mesa técnica y que, aunque se había barajado que podría ser el 25 de junio, porque ellos pensaban que ya tendrían la personaría jurídica, pero depende de que eso pase.

Pliego de peticiones

Los supuestos militares comenzaron con sus movilizaciones en mayo pasado cuando llegaron al Organismo Legislativo para exigir que les dieran una indemnización, ahí fueron atendidos por integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

Los parlamentarios mediaron para conseguir un acercamiento con el Organismo Ejecutivo, así fue como se realzaron dos reuniones, previo a la realización de ellas los supuestos militares retirados amenazaron con impedir las elecciones si sus peticiones no eran atendidas.

Llegaron al extremo de indicar que podrían utilizar los conocimientos que adquirieron en el Ejército para armar bombas y utilizarlas en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil, extremo que después negaron.

En la última reunión se llegó a cuatro acuerdos, el primero era que a lo que se le daría prioridad sería abordar el tema de la compensación económica solicitada, que según los supuestos exsoldados debe ser de Q85 mil.

El segundo fue que el Ejecutivo recibirá la base de datos de la agrupación, que ellos afirman se llama Asociación de Soldados Veteranos Militares de Tropa, la cual aún no tiene personería jurídica del Ministerio de Gobernación.

El tercer acuerdo fue que se analizarían las demás solicitudes que son acceso a una vivienda y un seguro médico para quienes sufrieron heridas mientras prestaban servicio en la institución castrense.

El último acuerdo fue instalar una mesa de diálogo para analizar las peticiones especificas el 20 de junio en la sede de la Comisión Presidencial del Diálogo, la cual se retrasó por la falta de personaría jurídica de la agrupación.

Se sienten traicionados

Alrededor de 50 supuestos veteranos militares llegaron a la sede de la Comisión Presidencial del Diálogo ubicada en la 7a. avenida y 16 calle de la zona 1 capitalina a la espera de que se realizara la reunión.

Cuando se les informó sobre la cancelación de la reunión indicaron sentirse traicionados porque la reunión había sido uno de los acuerdos a los que se llegó el pasado 7 de junio.

“Acudimos a este lugar por un engaño, en la última reunión se acordó que habría otra reunión el 20 de junio, por lo cual denunciamos que nos dejaron plantados”, indicó una persona quien se identificó como el Kaibil, y evitó dar su nombre.

Esta persona afirmó que habló con el comisionado y este les informó que no habría reunión hasta que su organización no tuvieron personaría jurídica, agregó que ya están en los trámites para obtenerla y no pudo precisar cuánto tiempo tardará dicho trámite.

