Qué dice el análisis y auditoría del Tecnológico de Monterrey con el que valida el sistema de transmisión de datos (Trep) del TSE

El Trep fue proporcionado adquirido a las empresas Datasys y Podernet a un costo de Q148 millones.

“En las pruebas de estrés pudimos observar que los tiempos no se alteraron a pesar de que el sistema fue sometido a cargas de cinco mil peticiones por segundo de forma simultánea, el tiempo estuvo dentro de lo que se considera adecuado, entre 120 y 300 milisegundos”, explicó Jesús González, parte del equipo que participó en la auditoría informática del Tecnológico de Monterrey.

La finalidad de este estudio, señaló González, era verificar los controles de seguridad y la forma en que operó la herramienta informática.

Para ello hicieron mediciones e inspecciones de las votaciones del 25 de junio y en los comicios del 20 de agosto.

“En las pruebas de carga pudimos simular cinco millones y medio de peticiones durante una hora, con lo que los tiempos también estuvieron oscilando entre 21 y 41 milisegundos, que es un tiempo bastante bueno considerando la carga que tiene el sistema”, explicó.

Pasó la prueba

El Tecnológico de Monterrey también midió los códigos y los controles de seguridad del Trep y encontró que la herramienta contó con todos los parámetros de seguridad de un sistema digital de esa envergadura. “El sistema estaba configurado y tenía las defensas y controles adecuados para seguir adelante”, prosiguió González.

Junto a los estudios, los expertos resaltaron una serie de pruebas de análisis de código, estático y dinámico, que se efectuaron para medir el desempeño del Trep, tanto en la primera como en la segunda concluyeron que vuelta “no hubo vulnerabilidades ni hallazgos”.

Opiniones opuestas

La mayoría de partidos políticos no opinaron al respecto de los resultados de la auditoría y se limitaron a escuchar el informe practicado a la herramienta informática.

Solo el oficialista Vamos cuestionó en profundidad el informe de auditoría, y en consecuencia, al Trep.

Héctor Aldana, fiscal nacional de la referida agrupación política, señaló varios aspectos del informe, incluso la finalidad del estudio.

Al tomar la palabra generó escenarios hipotéticos para sus interrogantes. “Si yo estaba en Huehuetenango y quería trasladar la información y no me pude conectar, esos errores quiero determinar si se hizo auditoria, si ya no se va a hacer o si está en proceso”, cuestionó el fiscal.

Entre las preguntas que lanzó Aldana luego de conocer el informe de auditoría, señaló: “Como dicen que se dieron 30 incidentes de conflictividad en la segunda vuelta, entonces —quiere decir que— sí hubo algunas inconsistencias. ¿Pudo haberse caída del sistema, o fallado la conectividad?”. Estos extremos fueron rechazados por el subdirector de Informática de manera contundente.

Las autoridades del TSE explicaron que existen otros estudios en desarrollo, cuyos resultados, esperan, también respalden la validez del proceso electoral.

Respaldo

En respaldo al sistema, los fiscales Pablo Duarte, del Partido Unionista, y William Cameros, de Movimiento Semilla, expusieron sus argumentos.

El primero explicó que es “imposible” pensar que un sistema informático tuvo una incidencia, a favor o en contra de un partido político en las pasadas votaciones.

“No podemos atacar las elecciones del país con base en lo que pudo haber pasado, no se puede porque está se valida con la información que llegó por las Juntas Electorales”.

El fiscal de Unionista enfatizó en que “no hubo fraude” y retó a los que dicen lo contrario a que “traigan sus pruebas”.

Cameros, por su lado, expuso que los partidos políticos hicieron un conteo independiente, y que coincidieron con los datos oficiales del TSE, y con los que trabajaron distintas misiones de observación electoral.

La herramienta informática en cuestión solo se encargó de trasladar datos preliminares al cerrar las mesas de votación, no los datos oficiales con los que el TSE se basó para redactar los distintos acuerdos para la adjudicación de cargos.

Esos datos oficiales fueron trasladados por las juntas electorales departamentales (JED), que fueron observadas por las juntas receptoras de votos (JRV), y también por fiscales de distintos partidos políticos. “El mejor fiscal fue el pueblo de Guatemala. Vimos en las redes sociales que publicaron la coincidencia del TREP de lo que ellos como testigos oculares presenciaron”, explicó el fiscal de Semilla.

La auditoria se expuso en la reunión semanal del TSE con los partidos políticos.

Piden informes

Durante la reunión, el pleno de magistrados del TSE dio a conocer que solicitó de manera reciente al Ministerio Público (MP), información sobre las investigaciones abiertas en contra de partidos políticos.

Los memoriales fueron entregados a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y a la Fiscalía de Delitos Electorales, según detallaron las autoridades.

Las solicitudes salen a raíz de una nota periodística que explica que el MP indaga a seis partidos políticos, aparentemente, por tener problemas en el proceso de conformación de la agrupación política, por supuestas afiliaciones sin consentimientos y firmas falsificadas.

De momento la Feci no ha dado respuesta a los requerimientos del MP, mientras que la Fiscalía de Delitos Electorales se ha limitado a darles información verbal, según el TSE.

Las autoridades electorales pidieron los documentos para considerar posibles sanciones administrativas, en caso de que los hechos que indaga el MP sean corroborados.

El TSE también advirtió de una posible fuga de información desde lo interno del órgano electoral, por lo que analizan este escenario.

Aunque no hablaron de ningún caso en particular, cabe resaltar que previo a que se conociera la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla, el documento circuló en algunas cuentas anónimas de redes sociales (netcenter).