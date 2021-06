¿Qué requisitos debe cumplir el gobierno para poder recibir nuevos lotes de vacunas?

Guatemala es actualmente uno de los países más rezagados de la región en la aplicación de la vacuna contra el covid. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Hay dos caminos que el gobierno debe elegir para recibir, no solo la donación, sino las futuras dosis de vacunas a través del mecanismo Covax. El seguir atrasándolo significa que continúe el alza de contagios y muertes y la demanda de insumos hospitalarios para controlar la enfermedad.

Una de las opciones pasa por la propia voluntad del gobierno y sus ministros, que deberían firmar un acuerdo gubernativo y crear un fondo de indemnización para personas que demuestren que por efectos adversos de la vacuna contra el covid-19 tuvieron una enfermedad grave.

A falta de información oficial, Prensa Libre tuvo acceso a fuentes informadas que señalan que esta garantía de indemnización es una pensión vitalicia para quien demuestre que fue afectada por la aplicación del producto. Consiste en máximo dos sueldos mínimos como pago.

La segunda alternativa es que, en lugar de ser un acuerdo gubernativo, firmado por el presidente Alejandro Giammattei y ratificado por su consejo de ministros, sea una iniciativa de ley que se apruebe en el Congreso. Esta opción es más tardada, aunque bloques de oposición y oficialistas aseguran que están dispuestos a sesionar y aprobar de urgencia nacional cualquier iniciativa que signifique agilizar la vacunación contra el covid-19.

Atrasos sobre atrasos

Guatemala fue de los últimos países que se sumó al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud para recibir hasta 6.6 millones de dosis de vacunas contra el covid – 19. Lo hizo solo después que el Congreso aprobara de urgencia nacional el plan nacional de vacunación, en enero pasado.

Unas tres semanas después el Ministerio de Salud aprobó el acuerdo 40-2021, Norma de Excepción de Responsabilidad y Compensación por Reacciones Adversas Serias Atribuidas a las Vacunas contra el Covid-19, sin embargo, no se incluye la indemnización monetaria que sí exigen las casas farmacéuticas Pfizer y Johnson.

El aprobar este requisito también permitirá al país recibir dosis del mecanismo Covax de estas farmacéuticas, ya que la semana pasada Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, confirmó que a partir de julio tendrán vacunas de Pfizer y Johnson para distribuir en los países suscritos, entre estos Guatemala.

Diputados apoyarán

Si se trata de aprobar leyes que tengan relación directa para combatir la pandemia los criterios en el Congreso parecen estar unificados.

Cornelio García Rodas, jefe de bloque de Todos, aseguró que sus diputados van a apoyar cualquier proyecto que busque combatir la pandemia, aunque considera que el decreto aprobado en enero tendría que ser más que suficiente.

“Nosotros estamos en la total disposición de apoyar cualquier iniciativa de ley que permita ampliar el decreto que aprobamos en materia de adquisición de vacunas para la población guatemalteca, siempre que esta reforma beneficie a la población que esta urgida de la vacunación y que si es necesario reformar la ley estemos dispuestos a poyar porque lo que urge es la vacunación”, señaló.

Por su parte Rudio Lecsan Mérida, jefe de bloque de Humanista, bancada afín al oficialismo, considera que con la legislación actual no tendría que haber tanto retraso. “Estamos muy atrasados en el proceso de vacunación y es por causa de la ineficiencia del ministerio de Salud y además con dudas sobre la adquisición de la Sputnik V, el Congreso de la Republica le otorgó recursos financieros y legales para atender la vacunación declarándola de interés nacional en el decreto 01-2021 y con el acuerdo ministerial 40-2021, ya no necesita más legislación”.

Hasta los bloque de oposición están dispuestos a colaborar con un eventual proyecto, toda vez el Ministerio de Salud no omita detalles de la negociación, ya que hasta al haber requisitos de información por escrito la cartera parece no querer dar respuesta.

“Nosotros estamos con la mejor actitud de apoyar, sin embargo es difícil manifestarse cuando no nos quieren trasladar la información. Yo le solicité a la ministra de Salud por escrito y ella niega de que tenga conocimiento que se estén haciendo requisitos por las empresas, pero por otro lado en entrevistas a medios ella reconoce que están trabajando un Acuerdo Gubernativo para trabajar con Moderna y seguramente con Pfizer tendrán que trabajar una iniciativa de ley”, indicó Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En el mismo sentido opinó Samuel Pérez, diputado de Movimiento Semilla, quien destacó que según ocultando información es peligroso para la negociación, “tenemos que ver las condiciones porque tampoco queremos que se laven las manos en el Congreso por su incapacidad en la negociación. A final de cuenta lo que vemos es que la negociación del Ejecutivo fue un fracaso, ahorita hasta tuvieron que mandar al Ministro de Relaciones Exteriores a Rusia, a ver si puede arreglar algo”.

Denuncias por mala gestión

La ineficiencia en el Plan Nacional de Vacunación que señalan algunas organizaciones le costó una denuncia al presidente Alejandro Giammattei y a la Ministra de Salud, Amelia Flores por los cargos de peculado, fraude e incumplimiento de deberes.

Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) explicó que no hay ni siquiera un canal constante de información que permita conocer que tanto están avanzando las negociaciones para comprar las vacunas, práctica que según él viene desde el Presidente y que ha sido instruida a la propia Ministra de Salud.

“Ella ha caído en esa gestión opaca que dirige el mismo Presidente, ya está respondiendo de la misma forma. Como es que al principio de la pandemia si se daba una cadena nacional semana a semana, salían en medios pero para pedir los recursos, pero ahora que ya se les dio para invertir no dan información, no dan la cara, evaden su responsabilidad y le dejan la responsabilidad a la población cuando son ellos quienes deben de responder”, señaló.

Actualmente los casos positivos y la mortalidad situación a Guatemala en una auténtica crisis sanitaria, según Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien asegura que la mala gestión del Gobierno impide que los guatemaltecos tengan acceso a uno de los derechos más importantes, la salud.

“Estamos en un momento crítico porque no tenemos disponibilidad para seguir avanzando con las primeras dosis y tampoco tenemos en resguardo segundas dosis. Hoy se está hablando de implementar un esquema mixto de vacunación, pero nuevamente caemos en que no contamos con ese marco jurídico, no se tienen las condiciones para poder atender una situación que debería de ser de urgencia nacional pero se realiza de forma tardía, venimos reclamando y nadie entiende porque la forma de reaccionar tan tarde del ministerio de Salud”, destacó.

El próximo martes el bloque de la UNE citó a los ministros de Salud y Relaciones Exteriores para conocer detalles concretos de las vacunas por las que ya pagó Guatemala pero de las que se desconoce cuándo vendrán al país.