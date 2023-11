Qué se discutió en cada una de la reuniones hechas en la visita del asesor de Gobierno de EE. UU. a Guatemala

Comenzó reuniéndose con el presidente, Alejandro Giammattei, dónde hablaron acerca del fortalecimiento de la democracia. al igual que temas de seguridad y migración. Además, Gordon recalcó la importancia de la relación que hay entre Estados Unidos y Guatemala.

“Subraye el imperativo de garantizar una transición pacífica al presidente electo Bernando Arévalo y defender la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”, agregó en una publicación hecha en la red social X.

Ese mismo día, la cuenta oficial del Gobierno de Guatemala, publicó en redes sociales un comunicado respecto a esta reunión y a los temas discutidos con el asesor y la delegación.

Además, el asesor estadounidense conoció al presidente electo, Bernardo Arévalo, al igual que la vicepresidenta electa, Karrin Herrera. Esto en acompañamiento con Isobel Coleman, administradora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

En la reunión se recalcó el apoyo de Estados Unidos hacia la democracia de Guatemala, al igual que al proceso de transición de gobierno. Además, hablaron sobre la cooperación en temas de migración, desarrollo económico y anticorrupción.

Gordon también se reunió con las autoridades indígenas dónde ellos destacaron la necesidad que Estados Unidos imponga sanciones a actores corruptos. Gordón recalcó que la administración de Biden-Harris se comprometería a reforzar las voces diversas, equidad de género y sociedad civil de toda Centroamérica.

Finalmente, el asesor sostuvo una reunión con socios del sector privado dónde pudo hacer una visita a una planta embotelladora. Esto con el objetivo de visualizar el impacto del programa Centroamérica Adelante (CAA), el cuál ha generado más de US$4.2 millones en compromisos del sector privado.

Además, Gordon y la delegación junto con los socios analizaron distintas opciones para fomentar la creación de empleos.

Delighted to see impact of Central America Forward (CAF) and to meet beneficiaries of women’s economic empowerment efforts. This work creates jobs and helps build stronger, more resilient communities. pic.twitter.com/UeF4Hfml5T

— Phil Gordon (@PhilGordon46) November 28, 2023