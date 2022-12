¿Qué tan sólida será la alianza oficialista en el Congreso para el 2023?

La congresista muestra con cifras una mayor eficiencia en la dirección parlamentaria y su rol dentro de la alianza oficialista podría ser clave el siguiente año.

Rivera se estrenó en 2020 como diputada en la novena legislatura, y según los registros parlamentarios ha firmado 28 iniciativas de ley como diputada ponente.

Su gestión también ha tenido momentos convulsos dentro del Congreso. El pleno se tuvo que retractar de la aprobación de leyes, pero a pesar de eso no generó tanto malestar social como su antecesor.

Como se recuerda el primer año de Rodríguez como presidente del Legislativo concluyó con una manifestación social en rechazo por la aprobación del presupuesto 2021, que degeneró en disturbios y hasta la quema de oficinas del Congreso.

Los subsidios fueron los grandes protagonistas del trabajo de los diputados en el segundo periodo de sesiones ordinarias de este año y representaron el 30% de los decretos aprobados por el Congreso.

Pese a estas cifras, no todas las opiniones acerca de la gestión de la congresista son positivos, hay quienes cuestionan su dinámica legislativa.

Prensa Libre intentó obtener una postura de Rivera para conocer su autoevaluación y la agenda que impulsará en 2023, pero no respondió a los intentos de comunicación. El departamento de Comunicación Social del Congreso tampoco respondió las consultas que se le enviaron desde la semana pasada.

Sin embargo, diputados de partidos que integran la alianza oficial, así como de la oposición, reconocen que el papel que jugó este año y que jugará Rivera en 2023 tendrá como fin mantener sólida la alianza en el año electoral.

Acuerdos políticos

Un diálogo abierto y franco son aspectos que el diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), destaca al momento de analizar como una alianza política ha logrado sobrevivir.

Conde se perfila como el eventual candidato presidencial del oficialismo, según distintas fuentes, y asegura que la diputada Rivera y el resto de los integrantes de la alianza tuvieron como prioridad los intereses de país.

“Tal vez lo más importante —fue— mantener una unidad en una alianza en un periodo preelectoral, y dentro de ese acuerdo reconocer que el otro año será electoral pero que está prevaleciendo la unidad alrededor de los temas de interés nacional”, aseveró el diputado.

El estar a las puertas de unas elecciones generales puede ser un escenario complejo para cualquier Congreso, pero Conde considera que ahora existe un nivel de madurez político que permitirá una buena legislatura.

“El acuerdo político, yo estoy seguro de que se va a honrar con todos aquellos asuntos donde prevalezca el interés nacional, la alianza se mantendrá; en aquellos aspectos donde alguno de los bloques no pueda acompañar no lo hará, pero esa es la madurez que un parlamento necesita”, refirió.

Dentro de la bancada oficialista, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), se reconoce el trabajo que ha hecho la diputada Rivera en ese primer año de presidencia, y esperan que los resultados se mantengan en el periodo electoral.

“Hubo una buena gestión directiva de la diputada Rivera junto a la demás Junta Directiva, que ha logrado mantener la unidad y trabajar en pro de legislar una agenda que estaba retrasada en términos de reactivación económica y agenda social”, comentó Juan Francisco Mérida, subjefe del bloque Vamos.

Mérida considera que si existe una buena relación y acuerdos políticos podrán tener números positivos en la emisión de decretos como este año.

“Creo que debe de prevalecer el interés nacional, el de la población guatemalteca, y debemos dejar de un lado las actividades electorales y nuestro trabajo para también dar un resultado positivo como el de este año”, resaltó.

Estratega oficialista

Pero no todos opinan lo mismo.

“En un primer momento se tuvo la impresión de que la diputada Rivera iba a corregir algunos de los abusos y malas prácticas, incluso en las primeras sesiones hubo gestos y hasta públicamente la felicité, pero fue una primera impresión que no fue sostenida”, señaló Bernardo Arévalo, diputado de Movimiento Semilla.

El diputado considera que desde la máxima dirección del Congreso hubo una serie de actos encaminados a ignorar a la oposición, ya que ni siquiera se les permitía la palabra en las sesiones de pleno.

Pero al hablar específicamente de Rivera, identifica a una diputada que fue capaz de mantener una unidad pese a los intereses políticos y electorales del siguiente año, en donde según él se tuvo como moneda de canje la distribución de recursos.

“Lo que ha sucedido de una manera burda y descarada es la utilización de los fondos públicos presupuestarias para atar alianzas coyunturales, tener aliados de ocasión que se van a enfrentar en las elecciones, pero que por el momento y por medio de intercambio de intereses ha permitido que se sostenga esta unidad”, refirió.

La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque Winaq, considera que la gestión de Rivera muestra actitudes de autoritarismo, ya que ni siquiera aspectos mínimos que requiere por la oposición, como dar lectura a una iniciativa de ley, son atendidos.

“La actual presidenta ha maniobrado bien su actuar para no verse muy desgastada, esa fue una táctica que no supo utilizar Allan Rodríguez, pero ella ha sido bastante hábil para las negociaciones con los aliados y la colocan muy bien vista en un escenario para mantener el control del Congreso, y eso lo vemos con la cantidad de decretos emitidos”, señaló Gutiérrez.

El papel de la diputada Rivera será clave en el año electoral, según la legisladora de oposición, ya que esto le permitiría al Gobierno seguir manteniendo el control de uno de los tres poderes de Estado en un momento crucial para la democracia.

“Shirley Rivera ha sido una pieza clave para el oficialismo y el Gobierno, ha logrado mantener de manera sólida esa aplanadora y su premio por su eficacia es un segundo mandato para la Junta Directiva”, refirió.

¿Se despide la alianza?

A lo largo de esta legislatura algunas bancadas se han separado poco a poco del oficialismo, una de estas ha sido la del partido Valor.

Pasaron de ser aliados a una de las fuerzas legislativas que más cuestiona el trabajo de los oficialistas y su alianza, y cuestionan acciones desde la Presidencia del Congreso.

“En las mujeres están los extremos, ella se volvió una dictadora. No podía uno tener ideas distintas porque atacaba por medio de represalias, tiene un corazón muy duro y aunque hable de Dios todo el día creo que nunca ha entrado en él”, refirió la diputada Lucrecia de Palomo.

Ella integró la Junta Directiva del Congreso en 2020, dos años después de formar parte de esa alianza asegura que el tercer año del oficialismo no ha sido bueno.

“Ha sido un año difícil, si pasaron muchos decretos, pero no legalicemos lo inmoral. Han pasado muchas leyes que son inmorales porque no trabajan para el bien común si no solo para ciertos grupos, nunca se le había dado tanto dinero a un presidente”, señaló.

Para este martes 6 y miércoles 7 de diciembre la Comisión Permanente liderada por Rivera convocó a sesiones plenarias extraordinarias con las que el Congreso podría despedir sus actividades laborales del 2022.

Junta Directiva 2023 – 2024

El partido oficial consiguió mantener los cuatro años de la legislatura el control del Congreso, pero para la próxima Junta Directiva ocupa tres espacios, el resto fueron repartidos entre diputados de la alianza de seis partidos políticos.