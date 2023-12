Quién es Alfredo Adolfo Caniz, el diputado del distrito de Totonicapán declarado “non grato” por los 48 Cantones

En el comunicado se lee que la medida se tomó “por ser parte del Pacto de Corruptos, que es responsable de atentar en contra de la democracia, la libertad de organización y expresión del pueblo de Totonicapán y de Guatemala”.

El Consejo de alcaldes comunales le solicita al legislador que no busque nuevamente ocupar un cargo político por no estar a favor del pueblo de Guatemala. Cabe resaltar que Caniz Ajpacajá no fue reelecto.

“Así mismo solicitamos públicamente al diputado Alfredo Caniz, quien por años se ha enriquecido con sus negocios dentro de nuestro pueblo, que sea consciente y reconozca sus errores, que han impactado negativamente a la población de Totonicapán”, exhortan.

Hace dos semanas el Departamento de Estado anunció el retiro de visas para más de 100 diputados por la votación en la que se retiró el afuero a los magistrados electorales minutos antes de la media noche.

Ambas votaciones fueron la misma noche, aunque la Corte de Constitucionalidad suspendió la aprobación del presupuesto con un aparo provisional interpuesto por Edgar Benjamín Tuy Bixcul, sindico de la municipalidad indígena de Sololá.

Iniciativas

Durante esta legislatura, Caniz Ajpacajá presentó cuatro iniciativas relacionadas con la minería, economías locales, dignificación de la mujer indígena y cooperativas.

De acuerdo con la página del organismo, las cuatro fueron aprobadas o aprobadas con modificaciones por las comisiones de trabajo respectivas, pero quedaron estancadas y no han sido conocidas para su lectura.