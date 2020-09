Reformas a préstamo por US$120 millones para la Usac pasan primer debate

Estudiantes toman la Rectoría en protesta por las reformas al préstamo por US$120 millones. (Foto Prensa Libre: Cortesía Byron García)

El Congreso pasó este 10 de septiembre el primer debate de las reformas al préstamo por US$120 millones para infraestructura e equipamiento de la Universidad de San Carlos (Usac).

Sin discusión en el pleno el proyecto fue presentado, mas no reunió votos para ser aprobado de urgencia nacional.

Murphy Paiz, rector de la Usac, dijo antes de la reunión que el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es para infraestructura, remodelación de aulas y laboratorios de la universidad.

Los fondos serán manejados por una unidad ejecutora de la Usac y, según Paiz, se utilizarán específicamente para inversión, no para compra de terrenos o gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora.

Al mismo tiempo en que el Congreso sesionaba estudiantes de la Usac tomaron el edificio de la Rectoría para protestar contra las reformas porque no están de acuerdo con la adquisición de deuda pública, no hay mecanismos de fiscalización y los proyectos están centralizados en el área central y no toma en cuenta los centros departamentales.