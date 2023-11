Residentes en Estados Unidos piden a Arévalo mejoras consulares y en remesas

Mejorar la atención consular, maximizar las remesas a través de entidades bancarias y promover la participación cívica electoral, fueron algunos de los temas conversados de interés para la comunidad guatemalteca en Estados Unidos. Participaron entre 25 y 30 líderes y representantes de asociaciones migrantes provenientes de Washington, Texas, New York, New Jersey, Carolina del Norte, entre otros.

El presidente electo fue acompañado en la gira por Francisco Villagrán, ex embajador de Guatemala ante diferentes instancias internacionales. Las tres temáticas fueron puestas en la mesa, pero no se ahondó en cuestiones de fondo sobre cómo se abordarán desde el Ejecutivo los próximos cuatro años.

Necesidades

Al respecto de la atención consular, de acuerdo con Ben Monterroso, líder migrante, dio a conocer que se expuso que el trámite de los pasaportes en los consulados debe ser mejorado. Expresó que hay dificultad para agendar citas, no hay cartillas de pasaportes o demora varias semanas gestionarlo. Este documento es necesario para realizar trámites en el país norteamericano, incluso para obtener la licencia de conducir en algunos estados.

“Hablamos de los consulados, estamos claros que tenemos que mejorar tanto el servicio y los documentos, porque seguimos con los mismos pendientes de siempre, que no hay cartillas, no hay pasaportes o no hay citas”, indicó.

Como segundo punto, los representantes expresaron a Arévalo el interés en una manera que las remesas puedan ser cobradas en Guatemala de una forma apropiada. En ese sentido, se dijo que estas serán maximizadas a través de dos bancos, sin embargo por el momento no se conoce cuáles serán.

Aunque tampoco se tiene claridad sobre acciones puntuales para cumplir con la petición, Monterroso detalló que esto es necesario para que puedan ser aprovechadas de mejor manera por las familias guatemaltecas.

“Asegurarse de que haya una transparencia en los cobros, todas esas clases de cosas y ver de qué manera se pueden maximizar las las remesas, no se habló de muchos detalles”, comentó.

El tercer tema fue apoyar la participación cívica de los guatemaltecos en el extranjero. Monterroso señaló que están conscientes que es función no le corresponde a la Presidencia, pero puede encabezar una mejora en ese sentido.

“A él no le corresponde del todo, pero sí puede ser un líder y asegurarse de que lo que le toca al Ministerio de Relaciones Exteriores se haga de una manera apropiada”, aclaró Monterroso.

Además, señaló que se hizo ver que quieren tener más reconocimiento, no solo como guatemaltecos en el extranjero sino como las distintas comunidades indígenas a las que pertenecen,

“Que se reconozca que Guatemala ya no solo está en los 22 departamentos, tenemos un departamento que se llama Estados Unidos”, enfatizó.

A criterio de los migrantes, deberían de recibir un trato especial al igual que otros grupos que son beneficiados en el país.

Se pidió una opinión sobre la reunión al equipo de comunicación del gobierno electo, pero no respondieron.

Otros encuentros

Arévalo sostuvo reuniones con el subsecretario de Estado, Brian Nichols, el subsecretario adjunto, Eric Jacobstein y Juan Gonzáles, asesor del presidente Joe Biden.

También con Tania Reneaum Panszi, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh). Este órgano concedió medidas cautelares a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, en agosto. También se reunió con representantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y la organización Human Rights Watch.

Asimismo se reunión con congresistas de los partidos demócrata y republicano. Norma Torres y Joaquín Castro por parte del demócrata y del partido republicano Marco Rubio y Michael McCaul.

Arévalo volvió a sostener un encuentro con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha estado observando el proceso de transición y con otros embajadores latinoamericanos ante el ente internacional.

La agenda también incluía encuentros con Tim Rieser, asesor del senador demócrata, Ben Cardin.

De la misma manera, con los presidentes de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), Instituto Republicano Internacional (IRI), y el Instituto Demócrata Internacional (NDI).

Almagro y Ramazzini

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Almagro dio a conocer que se reunión en Washington con el cardenal Álvaro Ramazzini.

Se abordó “la necesidad de llevar adelante con éxito el proceso de transición, la importancia para la democracia de un sistema judicial independiente y los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas.”

El cárdenal también participó como mediador en la primera reunión de diálogo al que convocó Arévalo con las autoridades indígenas y sectores empresariales.