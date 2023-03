Revocan inscripción de Carlos Danilo Preciado Navarijo como candidato a alcalde de Ocós, San Marcos, porque Estados Unidos lo señala de narcotráfico

La resolución del RC, de fecha 28 de marzo 2023 detalla que se tuvo a la vista la resolución número R-01-2023, de la Subdelegación Municipal del Registro de Ciudadanos de Ocos, San Marcos, en donde el 23 de marzo de 2023 resolvió procedente la inscripción del CCLP.

En la nueva resolución el Registro de Ciudadanos revoca la R-01-2023 y declara improcedente la inscripción de candidatura para la corporación municipal de Ocós, San Marcos, presentada por el Comité Cívico La Plantita, a través de su representante legal Gaudy Soriani de León Maldonado de Hemández.

Resuelve también que se devuelvan los antecedentes al Departamento de Organizaciones Políticas del RC, dar baja a la publicación de la resolución revocada y bloquear el Código de Validación QR de la credencial emitida.

La nueva resolución menciona que tomaron en cuenta antecedentes de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre idoneidad de los candidatos a puestos de elección popular y publicaciones de medios des de comunicación que difundieron la noticia de que Carlos Danilo Preciado Navarijo, del CCLP, fue detenido el 19 de enero de 2021 en Panamá, relacionado con un caso de narcotráfico en Estados Unidos.

Señala que también se tomó en consideración que luego de la audiencia realizada el 20 de enero de 2021, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá declararon con lugar su aprehensión.

El Registro de Ciudadanos de Guatemala menciona que para “acceder a ese cargo resulta necesario cumplir, no solo con los requisitos previstos en el artículo 43 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República -Código Municipal-y no incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 45 del mismo ordenamiento jurídico, sino que además, deben observarse, por virtud del principio de unidad de la Constitución, las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público (sea electivo o no), los cuales, como lo señala la norma constitucional, deben ser fundados en méritos de: a) capacidad; b) idoneidad”.

El Registro de Ciudadanos aclara que aunque no es un órgano jurisdiccional, está facultado para resguardar y preservar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de Guatemala y se asegura de la inscripción de candidatos a cargos públicos, tras analizar cada caso particular, “con el propósito de privilegiar la concurrencia de los valores enunciados constitucionalmente para quienes aspiren a desempeñarse en el ejercicio de la función pública y en el presente caso en particular, el de candidatos a Corporación Municipal”.

En información compartida por las autoridades panameñas en la captura de Preciado Navarijo, el jefe edil se acogió al trámite de extradición simplificada, ante lo cual el tribunal avaló a la fiscalía para el trámite y Estados Unidos.