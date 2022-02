Sala de Economía ve factible una constancia de vacunación para ingresar a comercios

Juan Ignacio Quijada, presidente de la Comisión de Economía para el periodo 2022 – 2023, explicó que al hacer una primera evaluación detectaron como, al menos, ocho iniciativas para la reactivación económica no han sido aprobadas por la presente legislatura.

La pandemia significó en el 2020 una pausa a la vida cotidiana. Las pequeñas, medidas y grandes empresas tuvieron que frenar actividades como medida contra el covid-19, acciones de las que muchas todavía no se recuperan.

El diputado presidente forma parte del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y aunque considera que quizás no logren aprobar todas las iniciativas pendientes hay algunas que temen de tomar como prioridad.

Le podría interesar ¿Cuánto dinero ofrecen diputados por vacunarse contra el covid? Douglas Cuevas 4 de febrero de 2022 a las 05:00h

Añadió que entre esas industrias que serán priorizadas para la agenda legislativa, por la naturaleza de los proyectos legales que permanecen pendientes de aprobación, destacan las zonas francas y todo lo relativo al sector del turismo.

¿Cuáles son los objetivos que tiene la Comisión de Economía para el 2022?

El próximo miércoles, en conjunto con la comisión, vamos a hacer el programa para todo el año. Primero estamos recopilando todos aquellos proyectos de ley que no fueron aprobados en el 2021.

Luego de eso vamos a trazar una serie de objetivos, pero la propuesta que yo llevo es que mejoremos la economía de Guatemala. Hay muchos aspectos que esperamos abordar en esta reunión del miércoles, incluso está citado el ministro de Economía y sus viceministros; así mismo el Canciller.

Queremos ver con los funcionarios temas relacionados a los tratados de libre comercio que existen con otros países y algunos otros proyecto que se puedan ir implementando en materia de comercio.

¿Cuántas iniciativas de ley para la reactivación económica quedaron pendientes?

Tengo recopilado, en promedio, ocho iniciativas de ley y estamos viendo con los diputados de la Comisión un análisis para identificar si existen otras iniciativas en la misma línea de la reactivación económica

Si habláramos de dos iniciativas en materia económica que deban ser aprobadas antes de mediados de año. ¿Cuáles podrían ser esas?

Una de ellas es la Ley de Zonas Francas, también queremos presentar un proyecto de ley para involucrar a la zona hotelera y de restaurantes.

Según información que tenemos el Ministerio de Economía tiene un fondo de Q400 millones para otorgarle a las pequeñas y medianas empresas, nosotros vamos a hacer un evaluó de todos los hoteles y restaurantes para que exista una organización y poderles atender.

Usted sabe que se debe de incrementar el turismo en Guatemala porque es una de las industrias que genera muchos recursos para nuestro país. Esto sería mediante una nueva iniciativa de ley.

Lea también: Así se acomodan las fuerzas políticas de cara al próximo proceso electoral

¿Qué ha hecho bien la novena legislatura en materia de reactivación económica?

Se han aprobado varias iniciativas en el Congreso. Nosotros propusimos que se le diera un apoyo económico a la mediana empresa, recuerdo que eran Q250 mil, pero el sistema bancario puso muchos requisitos. Nosotros hacemos la ley pero el reglamento lo hicieron las empresas, lamentablemente no se colocaron muchos fondos.

También ya se trató bastante el turismo, pero nosotros lo que queremos hacer cuanto antes es una legislación y hacer algunas ampliaciones a las leyes que ya existan.

¿Qué tan complejo será el año preelectoral para lograr consensos en la aprobación de iniciativas para la reactivación económica?

Nosotros tenemos un programa de sesiones establecidas, nos vamos a reunir las primeras semanas de cada mes, ya consideramos también todo lo que se viene con la Semana Pasada, el receso parlamentario y las distintas actividades propias de diputados para cuestiones preelectorales.

Tenemos un equipo que va a trabajar y va alcanzar el quórum necesario para poder hacer nuestro trabajo.

Al hablar de las medidas relativas a la pandemia que tendría que pesar más. ¿La salud o la reactivación económica?

Estamos todavía con la pandemia, nosotros sugerimos a todos los empresarios de hotelería y restaurantes, incluso salones de reuniones, para que guarden el distanciamiento y todos los protocolos que tiene el Ministerio de Salud, porque cerrar un restaurante o un hotel como se hizo en 2020 fue afectar la economía.

También que la gente use de manera correcta su mascarilla y su gel como están haciendo ahorita, protegernos de este virus para no contagiarnos y así se puede dar una reactivación económica.

Si usted va a un restaurante y si guarda las medidas de distanciamiento, es cierto, si antes atendían ahora lo hacen con una cantidad menor, pero muchos han mejorado sus menús reduciendo la cantidad de alimento para tampoco incrementarle los precios a los platos, es algo que la gente mira bien.

Hace algunos días el doctor Edwin Asturias comentó en sus redes sociales que sería oportuno que comercios soliciten una constancia de vacunación a sus clientes. ¿Sería prudente legislar en esta vía?

Yo creo que es prudente porque así como tienen los comercios en su entrada aplicación en gel y control de temperatura también deberían de estar pidiendo un carnet de vacunación, hacerle conciencia a la gente que si va a ir a un lugar debe de cargar su constancia de vacunación.

El problema sería con la gente que todavía no cree en la vacunación, la vacunación no es obligatoria y habría problemas al no dejar entrar a alguien, pero los dueños de los negocios tendrían que poner las medidas para que a ellos se les pueda atender en otra área.

Me dice que sería prudente pero de momento no hay legislación en esta materia. ¿Su comisión podría proponer una iniciativa de ley para esto?

Podría ser, lo vamos a analizar en la comisión. Ahorita recién se aprobó la ley de vacunación y habría sido puedo incluir un punto donde este tema sea considerado pero se le podría hacer alguna ampliación a la ley. Es un tema a considerar en lo interno de la comisión.

¿Quién es el presidente de la comisión?