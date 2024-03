El partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) vuelve a estar en disputa por aparentes arbitrariedades de la actual secretaria general y excandidata presidencial, Sandra Torres. Atropellos que serían en contra de un grupo de diputados que afirman se desmarcaron de sus directrices.

Adim Maldonado e Inés Castillo, reelectos para la actual legislatura por la UNE, encabezan una convocatoria extraordinaria al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, prevista para este miércoles 6 de marzo. Aunque no forma parte de agenda, contemplan para mediano o largo plazo la expulsión de Sandra Torres de las filas de la UNE.

La convocatoria al CEN de la UNE está firmada por Estuardo Vargas, secretario general adjunto 1; Inés Castillo, secretario general adjunto 2; Adim Maldonado, secretario de actas; y Luis López, secretario de finanzas.

El primer punto de la agenda es analizar los procesos de expulsión contra integrantes de la UNE. Castillo y Maldonado enfrentan procesos de este tipo que todavía no han quedado firmes dentro de los órganos del partido.

“También queremos revisar algunas cuestiones de carácter financiero porque es responsabilidad del CEN y la Secretaría General el manejo de las finanzas. Nos preocupan dos cosas”, explicó el diputado Castillo.

Control de la UNE

Sandra Torres ha tenido el liderazgo dentro de la UNE de manera oficial por más de una década. En el 2012 fue electa por primera vez como secretaria general del partido.

Pero antes de eso ya ejercía una figura de autoridad dentro de la UNE, fue la primera dama, siendo esposa del fallecido expresidente Álvaro Colom. “Sandra asalta el poder político, lo asaltó y es la palabra correcta, porque ella era la primera dama y ella ejercía funciones de presidente”, añadió Castillo.

Ese matrimonió concluyó en un fallido intento por ser candidata presidencial para las elecciones generales del 2011. Un año después, en el 2012, fue nombrada secretaria General de la UNE, y desde entonces ha tenido el control del partido.

En el 2019 perdió el cargo de dirigente del partido al ser detenida por una investigación del Ministerio Público (MP). Se le acusó de delitos electorales que tiempo después perdieron fuerza en el sistema judicial.

En el 2021, tras una fuerte disputa con otro grupo de diputados, entre ellos Orlando Blanco, Carlos Barreda y Óscar Argueta, recuperó a la UNE. Ahora un pulso político similar se visualiza para la UNE y para la misma, Sandra Torres.

Decisión a futuro

El grupo de Adim Maldonado e Inés Castillo afirma tener el control del CEN de la UNE. Dicen tener el apoyo, de al menos, 11 de los 21 integrantes del órgano político, lo que les daría una mayoría sobre Torres.

Maldonado es claro en que de momento solo van a pelear por las expulsiones arbitrarias de las que dice son objeto. El congresista fue expulsado por el Tribunal de Honor de la UNE por una falta grave, que sería la denuncia de un afiliado, del que se desconoce identidad y causa de la denuncia.

Él está claro que todo viene de la excandidata presidencial, pero de momento van a enfocarse en los temas legales y financieros. Pensar en una expulsión para Torres o quitarle el liderazgo a corto plazo no es parte de las prioridades, pero es una batalla que tampoco parece lejana.

“No tenemos ese tema en punto de agenda, para ser claros, nosotros no vamos a ser irresponsables y personas que no respetan la ley. Nosotros la respetamos en su calidad de secretaria general del partido, pero hasta ahí, nosotros con o sin ella vamos a celebrar la reunión”.

Maldonado agregó que la separación de Sandra Torres de la UNE, para un rescate del partido, se considera. “A futuro, pero por el momento no está en agenda, no lo descartamos”.

La alianza

El diputado Castillo considera que las acciones de Torres al frente de la UNE han sido cuestionadas. El punto de rompimiento con ella fue la alianza que ella negó con el expresidente, Alejandro Gimmattei.

“Surgió la inconformidad por esa alianza política y nosotros, sin otro vehículo para correr, nos tuvimos que aguantar. Ahora ya pasó todo el proceso electoral, tomamos posesión y estamos haciendo lo que corresponde”, dijo Castillo.

La UNE incluso se salvó de ser cancelada, ya que había resoluciones judiciales que así lo ordenaban. Pero la estrategia jurídica y el esfuerzo de los afiliados, habrían salvado el partido.

“El partido es de la gente, de los afiliados, como decimos al buen chapín, el partido es de todos nosotros, no hay que confundir que el partido es de doña Sandra. Estamos salvando la institucionalidad del partido”, remarcó.

El diputado es claro en que las decisiones lideradas por Torres no han sido lo mejor para la agrupación. Pero en respuesta, el grupo de Torres asegura tener mayoría para retener el control.

“Desleales y traidores”

Sandra Torres, excandidata presidencial y secretaria general de la UNE no habló de manera directa, no fue posible localizarla al número celular que usó en campaña ni en sus redes sociales. Pero una asesora cercana a ella, que prefirió no ser citada, defendió a la dirigente uneista.

“La secretaria general no va a asistir a la reunión”, dijo la fuente. En referencia a la convocatoria extraordinaria que encabezan Castillo y Maldonado.

La razón es que afirman que la UNE tiene sesiones del CEN cada martes, cumpliendo con lo que dice el artículo 30 de la ley electoral. Añadiendo que la convocatoria va firmada por dos miembros con procesos de expulsión, siendo estos Castillo y Maldonado, lo que no la hace válida.

También cuestionan la aparente mayoría que los congresistas opositores a Torres dicen tener. El grupo de la excandidata presidencial afirma que cuenta con 11 miembros titulares y tres suplentes, agregando que el voto de la secretaria, vale doble.

La fuente dijo que Torres califica las acciones de los diputados opositores como un acto de personas desleales y traidoras. Convocatoria extraordinaria para el CEN que no le preocupa, porque reafirman que cuenta con mayoría.

Entre los nuevos opositores de Torres figura Estuardo Vargas, quien fue su jefe de bloque en la pasada legislatura. Quien se habría sentido traicionado por Torres cuando no apoyaron su candidatura en el Congreso para una reelección.

Los señalamientos por corrupción que pesaban contra Vargas de parte del gobierno de los Estados Unidos bastaron para que la UNE no respaldara su permanencia en el legislativo. A cambio obtuvo una candidatura al Parlamento Centroamericano que la garantizó otros cuatro años con inmunidad.

Este segundo intento no preocupa a Torres, ya que es un escenario diferente al de hace unos años. En esta ocasión la política no se encuentra detenida y tiene la potestad de liderar a la organización, refirió la fuente.

El bloque UNE para la décima legislatura está integrado por 28 diputados electos. La fuente afín a Torres asegura que la mitad le son leales, pero en las últimas votaciones las decisiones de Maldonado y Castillo han tenido hasta 23 votos a favor.

Nació VOS

La primera disputa por el control de la UNE fue entre Sandra Torres y los entonces diputados uneistas; Carlos Barreda, Orlando Blanco y Óscar Argueta.

Ese pulso político lo terminó ganando Sandra Torres, logrando retener el control del partido. Los opositores quedaron fuera de las filas de la UNE y tuvieron que crear su propio partido político.

Así nació Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), que consiguió cuatro escaños en el Congreso de la República.