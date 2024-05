Los cambios en la cúpula del Ministerio de Comunicaciones ya preocupan a varios sectores, que temen un retraso en la ejecución de proyectos de infraestructura durante este año.



Si bien el Gobierno ha hecho los nombramientos respectivos, el nuevo ministro de Comunicaciones, sus viceministros y directores deberán instalarse y revisar el trabajo que se ha hecho hasta ahora, antes de comenzar a ejecutar.



Entre los sectores sensibles a retrasos en proyectos de infraestructura estratégica están los gobiernos locales, y así lo reconoce presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero.





Siero pidió a las nuevas autoridades de Comunicaciones que no se detenga la dependencia, pues los municipios tienen necesidades de obras relacionadas con salud, educación y carreteras.



"Esperamos que la nueva administración en el Ministerio se ponga a trabajar lo antes posible y que no colapse en lo que calienta, sino que entren a trabajar de una vez porque está por iniciar el invierno", declaró Siero.



El también alcalde de Santa Catarina Pinula añadió que desde el 14 de enero la continuidad de las obras está en riesgo, por el cambio de gobierno, pero esperan que el nuevo ministro no detenga tanto la institución como pasó con Jazmín De la Vega.



“Deben continuar”



Fernando Orellana Wer, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), explicó que, como sector, se mantiene una línea institucional y reiteró el pronunciamiento del presidente el fin de semana recién pasado, en el sentido de que existe una facultad institucional y legal de un jefe de Estado para remover a uno de sus ministros cuando sea pertinente.



Remarcó que lo más importante, de cara al futuro, es que el Ministerio debe garantizar la transparencia en todos los procesos de contratación de obra pública en el país, así como la eficiencia en su ejecución.



Según Orellana Wer, la transparencia y la eficiencia no compiten ni pelean una con la otra, “y en esa misma línea hay un reto muy importante, que es continuar con los contratos que ya fueron adjudicados y la obra que ya se empezó a construir, viendo la forma de que esos contratos se ejecuten en el marco de la ley y se supervisen”.



Además sugirió que para las adjudicaciones de obra para mantenimiento y construcción para los siguientes años de la actual administración, “es bien importante que se adopten las medidas necesarias para hacer los cambios administrativos y regulatorios para que garanticen la eficiencia y transparencia en ese ministerio”.



“Hay paralización”



Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, refirió que el Ministerio de Comunicaciones no cumple con las funciones requeridas.

“De los cien proyectos de Guatemala no se Detiene, 80 están parados. Esto solo refleja que nuestro sistema de obra pública, principalmente de infraestructura vial, no funciona, y por eso insistimos en la aprobación de la ley general de infraestructura vial”, dijo.



Respecto de qué cambios se pueden lograr con la destitución de funcionarios, Zapata opina que no es un tema de personas, sino más bien de sistema.



“Tenemos que salir un poco del tema de personas. Pasarán muchos ministros, pero si no se cambia el sistema de gestión, vamos a seguir igual. Hay que separar la parte política de la técnica”, acotó.