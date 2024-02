Un grupo de senadores republicanos señala que el Gobierno de EE. UU. le ha dado mal uso a las sanciones por corrupción a políticos, empresarios y administradores de justicia impuestas en América Latinas y El Caribe, entre ellos al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

El senador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lideró la semana pasada a sus colegas Marco Rubio, Bill Hagerty, James Lankford, Mike Lee, Tim Scott, John Cornyn y Rick Scott para enviar una carta al presidente Joe Biden en la que expresaron su preocupación por el “uso indebido” de las sanciones por corrupción en América Latina y el Caribe.

“Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el mal uso que hace su administración de las sanciones otorgadas por el Congreso para combatir la corrupción en América Latina y el Caribe a expensas de los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos", dice la carta enviada por los senadores al presidente Biden, según un comunicado.

“Desde enero de 2021, la abrumadora mayoría de las designaciones públicas realizadas en virtud de la Sección 7031(c) se han dirigido a funcionarios de gobiernos de América Latina y el Caribe que han cooperado con Estados Unidos en intereses estratégicos diplomáticos y de seguridad nacional”, señala la misiva.

Agrega que “en contraste, su administración ha ignorado casos bien documentados de corrupción significativa por parte de funcionarios de gobiernos extranjeros que socavan activamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyan a adversarios estadounidenses en América Latina y el Caribe”.

En el documento los senadores señalaron que “estamos profundamente preocupados por el hecho de que su administración parezca haber politizado el proceso de sanciones para apuntar a ciertos socios de Estados Unidos y socavar la seguridad nacional y regional de Estados Unidos mientras se niega a sancionar acciones atroces en la región por parte de otros".

“La administración debe explicar de inmediato el proceso y los criterios que ha utilizado desde enero de 2021 para designar personas en América Latina y el Caribe bajo la Sección 7031(c)”, refieren los senadores.

El caso de Giammattei

En el documento, los senadores republicanos mencionan el caso del expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien, a solo cuatro días de haber entregado el poder, el 18 de enero pasado, fue sancionado por Washington bajo los señalamientos de supuestamente haber participado en casos de “corrupción significativa”.

“El 17 de enero (18 de enero), su administración designó al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por actos de corrupción significativa bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Apropiaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado, 2023 (Div. K, PL 117 -328)”, agrega la misiva.

Añade que “durante el mandato del presidente Giammattei, Guatemala fue un fuerte socio de seguridad de Estados Unidos comprometido con la extradición de varios traficantes de personas y la destrucción de opioides sintéticos ilícitos”.

Además, refieren que “Guatemala fortaleció sus relaciones con Taiwán, rechazó los vínculos con Beijing, designó a Hezbollah como organización terrorista extranjera y apoyó el derecho de Israel a la autodefensa contra los horribles ataques de los terroristas de Hamás, respaldados por Irán, en octubre”.

Aseguran que este caso “sigue un patrón preocupante”, pues “desde enero de 2021, la abrumadora mayoría de las designaciones públicas realizadas en virtud de la Sección 7031(c) se han dirigido a funcionarios de gobiernos de América Latina y el Caribe que han cooperado con Estados Unidos en intereses estratégicos diplomáticos y de seguridad nacional”.

En contraste, según la carta, la Administración Biden “ha ignorado casos bien documentados de corrupción significativa por parte de funcionarios de gobiernos extranjeros que socavan activamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y apoyan a adversarios estadounidenses en América Latina y el Caribe”.

Hacen referencia a que la Administración Biden no ha utilizado las designaciones de la Sección 7031(c) “en un solo individuo o entidad asociada con el régimen de -Nicolás- Maduro”.

“En Ecuador, usted no ha designado públicamente al expresidente Rafael Correa, quien fue condenado por soborno y corrupción y acusado de ordenar el secuestro de un líder de la oposición. En Argentina, no ha designado públicamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ni a sus familiares tras sus condenas por contratos gubernamentales fraudulentos para infraestructura pública. En Brasil, usted no logró hacer cumplir las sanciones de no proliferación de Estados Unidos cuando el presidente (Luiz Inácio Lula) da Silva permitió que dos buques de guerra iraníes sancionados por Estados Unidos atracaran en el puerto de Río de Janeiro en febrero de 2023”, agrega la carta.

“Estamos profundamente preocupados por el hecho de que su administración parezca haber politizado el proceso de sanciones para apuntar a ciertos socios de Estados Unidos y socavar la seguridad nacional y regional de Estados Unidos mientras se niega a sancionar acciones atroces en la región por parte de otros”, concluye la carta.

Respecto a la sanción contra Giammattei, el pasado 18 de enero, en un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que EE. UU. tiene “información creíble” que indica que el expresidente “aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas” durante su mandato.

Las acciones de Giammattei, subrayó Miller, “socavaron el orden de la ley y la transparencia gubernamental” en Guatemala.

“Estados Unidos ha dejado claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los representantes corruptos rindan cuentas”, se agregó en el comunicado del Departamento de Estado de ese 18 de enero.

La medida, añadió el Departamento de Estado, prohíbe también la entrada a suelo estadounidense a los hijos del expresidente: Ana Marcela Giammattei, Alejandro Eduardo Giammattei y Stefano Giammattei.

Con información de EFE