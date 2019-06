Escaso interés de guatemaltecos en primer proceso que permitió el voto en el extranjero

Guatemaltecos ejercen su voto en el extranjero por primera vez (Foto Prensa Libre: Marco López)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contabilizó 63 mil 267 guatemaltecos empadronados en Estados Unidos quienes estaban convocados al ejercicio cívico en cuatro centros de votación en ese país que fueron ubicados en Los Ángeles, California; Houston, Texas; Nueva York y Silver Spring, Maryland.

En los cuatro centros de votación hubo baja afluencia de votantes, por ejemplo, en Silver Spring, al cierre de la jornada, solo 209 personas de 14 mil 310 guatemaltecos empadronados ejercieron su voto.

María René Arévalo, encargada del centro de votación en Los Ángeles, California, indicó que hubo un promedio de seis a 10 votos por mesa. en ese centro de votación estaba convocados 22 mil 802 empadronados en 39 juntas receptoras de votos.

“Poco a poco vamos avanzando, es una primera vez y estamos satisfechos con este resultado porque se nota la intención de emitir el voto”, expuso Arévalo, quien destacó, por ejemplo, que un guatemalteco viajó 10 horas desde Utah para cumplir con su responsabilidad cívica.

Falta certeza

En un comunicado, la Coalición de Inmigrantes Guatemaltecos radicados en Estados Unidos (Conguate), señaló “poca certeza” en el prceso de votación y su “profunda preocupación” por la baja participación de votantes.

La organización también mostró su inconformidad “debido a la falta de observadores independientes en los distintos centros de votación y a la falta de anuencia de representantes del Tribunal Supremo Electoral que no permitieron a presencia de los observadores de Conguate”.

Arévalo precisó que recibieron quejas de personas que no actualizaron sus datos o no se empadronaron o que no recibieron información al respecto, por lo cual recomendó a las autoridades “que difundan más la información para que los guatemaltecos en el extranjero estén enterados del proceso que deben realizar para votar”.

Marta Julia Rivas, de 80 años, indicó que lleva dos años de vivir en Estados Unidos y resaltó que en su vida ha aprendido que “debe votar por sus derechos”. Afirmó que se siente satisfecha de los avances para implementar el voto en el extranjero.

Más de 8 millones de ciudadanos estaban convocados para elegir este 16 de junio al presidente y vicepresidente de la república, además, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.

*Con información de Marco López, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Los Ángeles, California.

