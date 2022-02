Subsecretaria adjunta de la Sección de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de EE. UU realiza visita a Guatemala

Refiere que “su visita destaca la sólida colaboración de seguridad en tierra, aire y mar que compartimos con nuestros homólogos guatemaltecos para crear una región más segura para nuestros ciudadanos”.

Heide Fulton asumió funciones como Subsecretaria de Estado Adjunta para Programas del Hemisferio Occidental en la Oficina Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley en agosto de 2020.

La subsecretaria Fulton también se desempeñó como directora de la Oficina de Asuntos Mexicanos, dirigió la Embajada de los Estados Unidos en Honduras como jefa Adjunta de Misión y Encargada de Negocios de 2016 a 2019.

Deputy Assistant Secretary Fulton will travel to #Guatemala from Feb 7-12. Her visit underscores the robust security collaboration on land, air, and sea that we share with our Guatemalan counterparts to create a safer region for our citizens.

