Subsecretario de Estado de EE. UU. José W. Fernández, al cierre de su visita a Guatemala: “Sin el sector privado no se va a tener éxito”

¿Cómo se debe entender su visita a Guatemala en el marco del anuncio que emite su gobierno sobre su viaje “para subrayar la importancia de una transición pacífica y democrática al presidente electo y fomentar la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala”?

Desde el primer minuto hemos dicho que tener una transición pacífica aquí en Guatemala es importantísimo. He venido para hablar con el presidente electo sobre los temas que él quiere abordar después del 14 de enero, una vez que tome posesión.

Temas, por ejemplo, como el de mejorar el sistema de salud, atraer inversión, buscar maneras de reducir corrupción, infraestructura, o algo que a él le interesó mucho y que a mí me impresionó, como el deseo que tiene de asegurarse de que las poblaciones más marginales aquí en Guatemala se beneficien de los servicios del gobierno.

Hemos venido a hablar con ellos sobre eso, pero también me he reunido con el sector privado, tanto la Cámara de Comercio, como Cacif, me he reunido también con la iglesia y con sectores de la sociedad civil.

Y tuve una reunión muy interesante, muy emocionante, además, con las poblaciones indígenas acá, que se reunieron junto con algunas cámaras de comercio.

Fue interesante, y es algo de lo que me llevo a Estados Unidos, de ver cómo están de acuerdo en ponerse a dialogar para asegurarse de que conjuntamente ellos pueden contribuir al éxito de la nueva administración.

Además de ese espíritu en en pro del futuro de Guatemala que dice que percibió, ¿notó alguna preocupación de parte de los sectores con los que se ha reunido?

Sí, hay preocupaciones, naturalmente. No quiere decir que estén de acuerdo, pero algo muy importantísimo y que no ocurre en muchos países es el hecho de que están dispuestos a dialogar, y hasta han dicho que no se levantan de la mesa hasta que se pongan de acuerdo. Porque sabemos que estamos en un momento histórico, es un momento desde el punto de vista positivo, que si Guatemala hace las cosas bien, puede incorporarse más al mercado internacional para las exportaciones agrícolas, para buscar lo que están haciendo muchas compañías de establecerse más cerca de Estados Unidos para que su cadena de suministros esté más cerca de sus mercados.

Muchas empresas están viniendo de Malasia, de Singapur, más para América, para estar más cerca de México y de Estados Unidos y Canadá. Me voy optimista, porque muchos sectores tienen el deseo de abordar los problemas y buscar la manera de mejorar las condiciones del ciudadano común y corriente que quiere empleo, quiere salud, quiere educación y quiere buscar la manera de tener su futuro y el futuro de sus hijos aquí en Guatemala.

Otros funcionarios que han venido a visita desde Estados Unidos han manifestado su preocupación por los intentos de socavar la voluntad popular. ¿Usted luego de escuchar esta esta ronda de sesiones se va con la misma lectura?

Naturalmente, es un tema que estamos monitoreando de una manera constante. Desde el primer día, nuestra embajada aquí, y nosotros allá en Estados Unidos hemos dicho que vamos siempre a apoyar el estado de derecho. Vamos a apoyar las elecciones que fueron democráticas, elecciones que han sido las elecciones más observadas en la historia. Estuvo la Unión Europea, estuvo la OEA, estuvo el mismo Cacif mirando la elección. No hay duda de que fueron unas elecciones limpias.

Entonces ha llegado el momento, y eso es lo que me trae acá, de asegurar que hay una transmisión pacífica, pero a la misma vez empezar a hablar del futuro.

¿Qué es lo que va hacer el nuevo gobierno? Porque espero que en un año el ciudadano guatemalteco no se va a acordar de la transición, se va a acordar de si el gobierno ha cumplido o no con lo que le prometió al pueblo.

¿Se reunió con funcionarios del actual gobierno?

Sí, estuve con el Canciller, con el cual tengo muy buena relación. Nos recibió con mucha cortesía, hablamos de temas de la transición, hablamos de la colaboración que hemos tenido con este gobierno y vamos a seguir esas conversaciones.

Su visita ocurre en un contexto específico -la sanción al ex jefe del centro de Gobierno, Miguel Martínez – ¿Qué representa para Estados Unidos sancionar a alguien con la Ley Magnitsky? ¿Por qué lo hace?

Nuestras sanciones hablan por sí mismas. Se hacen por razones de corrupción, por dar pagos indebidos, pero eso lo pueden leer en los anuncios; pero a lo que yo he venido aquí es a hablar del futuro. ¿Qué hacemos para que la agenda del nuevo presidente, que es una agenda que nosotros compartimos, tenga éxito?.

¿Qué podemos esperar de Estados Unidos de aquí al 14 de enero y después de esa fecha?

Me llevo una tarea a Estados Unidos, y hemos hablado con el nuevo gobierno, pues el desafío que todos tenemos es ver cómo concretamos el atraer más para crear más empleo, para mejorar la agricultura, cómo buscamos una manera de que los pueblos más marginales de tu país se beneficien. Hay que ir de la filosofía a los proyectos, y nosotros nos podemos ayudar a atraer atraer a empresas extranjeras a Guatemala a invertir y generar empleo acá.

A través del programa fundado por la vicepresidenta Harris, Call to Action, hemos podido atraer unos 4 mil millones de dólares a Centroamérica. Hay nuevas inversiones, de las cuales más o menos 500 millones de dólares se han radicado aquí en Guatemala.

Tenemos 28 empresas que han venido a Guatemala y hay otras que están muy interesadas, pero ahí viene el reto: cómo nos aseguramos de que existe el estado de derecho que va atraer a estas empresas a este país.

Este es un país con un gran potencial. Es una máquina económica. Tienen ustedes dos millones de guatemaltecos en Estados Unidos y eso no solo crea lazos humanos, sino también lazos comerciales. Podemos usar la diáspora que hay en América Latina para atraer inversión.

Tenemos que ir de la generalidad a lo concreto, porque se trata de que en los primeros meses de esta nueva administración el guatemalteco vea que tener una democracia funciona.

En noviembre hubo una cumbre de líderes de la Alianza de las Américas, pero Guatemala no estuvo. ¿Podría ser sumada Guatemala a ese esfuerzo y por qué no estaba en ese en esa primera fase?

Es claro que sí puede ser sumada.

¿Y qué debería de ocurrir para que se tome en cuenta a un país?

Deben ser países democráticos, países que quieran acceder a inversión y países que compartan nuestros principios democráticos, principios de incorporar a toda la población en el progreso económico.

De su reunión con el sector privado, ¿qué le piden y qué mano le tiende Estados Unidos al sector privado de Guatemala?

Lo que les pedimos nosotros es que sean parte de la solución y lo digo porque creo que ellos están conscientes de que lo son y que tienen que serlo.

El mensaje que les he dejado es que sin el sector privado, y esto me lo ha confirmado el presidente electo, no se va a tener éxito.

El sector privado en Guatemala es importantísimo, pero también es fundamental para el progreso. El sector privado es el que crea empleos, el que construye infraestructura, el que atrae inversión.

Y entonces tienen que ser parte del conjunto y creo que ellos están conscientes de eso y están buscando la manera de acercarse más con proyectos concretos al nuevo gobierno. Hablamos, por ejemplo, de que tienen varios proyectos de infraestructura que quisieran proponer al nuevo gobierno, que tienen varias ideas en cuanto a tema de agricultura, que también le quieren proponer al nuevo gobierno.

Entonces, el nuevo gobierno quiere fomentar este tipo de diálogo, porque sin el sector privado no se tiene éxito.

¿Y usted percibió que sí están dispuestos a dar ese apoyo?

Sí, mucho, mucho.

¿Cuál de estos tres temas le preocupa más a Estados Unidos sobre Guatemala? ¿Mantenimiento de la democracia, certeza jurídica o los flujos migratorios ilegales?

Los tres son temas que hay que buscarles salidas. Con democracia, con estado de derecho y con proyectos económicos, con un énfasis en la creación de empleo, el tema migratorio se disminuiría.

Lo puedo decir como migrante. Salir de un país es una decisión trágica. Nadie se va porque quiere irse, pues si puede quedarse, lo hace porque estás con tu familia, estás en tu pueblo, hablas el idioma y es difícil ir a otro país. Entonces, se trata de crear las condiciones en las cuales la gente ve un futuro en su país.

Guatemala está perdiendo gente que se pudo quedar en este país y que pudo beneficiar a ese país.

Entonces, se trata de atacar esos tres temas, porque si lo si lo podemos hacer bien y le podemos dar un futuro a los jóvenes matemáticos, todos nos vamos a beneficiar.