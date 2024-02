“Tenemos una persecución política de parte del Ministerio Público”: Datasys S.A. la empresa que vendió el Trep al TSE

Después de que la Sala Segunda de Mayor Riesgo ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido por Q148 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sus representantes afirman que la resolución les afecta y aseguran que trabajan con sus abogados para defenderse de los señalamientos del MP, puesto que no hubo sobrevaloración de costos, ni manipulación de datos.

¿Cuándo fueron notificados del embargo de cuentas y cómo les ha afectado a ustedes como empresa esta situación que dicta un juzgado de Guatemala?

Es importante aclarar esto porque creo que cualquier Sistema judicial transparente debería, en primera instancia, notificar y que existe una investigación en curso para que la empresa pueda apersonarse a ver qué delito se le imputa. Los bancos nos dijeron que las cuentas estaban bloqueadas y nos dimos cuenta que no podíamos hacer transferencias. Esa fue la razón por la que nos dimos cuenta que teníamos las cuentas bloqueadas.

¿Cómo les va a afectar a ustedes el embargo de cuentas y las acusaciones?

Solo le puedo decir que es una situación compleja, porque en Guatemala se vive un estado de derecho bastante frágil. No tenemos acceso a la carpeta de investigación, y cuando no se tiene acceso a la carpeta de investigación es bastante complejo poder defenderse, porque no tenemos forma de ver cuál es la razón o cuáles son los elementos que el Ministerio Público dice que tiene en contra de nosostros.

¿Qué acciones legales van a tomar ustedes por esas imputaciones que les hace el MP?

Debemos apelar a dicha información, tenemos como plazo la próxima semana para hacer la entrega de la documentación y poder apelar, entonces nuestros abogados en este momento se encuentran trabajando con la información para poderla presentar ante el juzgado.

Se le señala por un sobrecosto en los en los precios del servicio, ¿Cómo entender el precio y la competitividad de su servicio en el mercado regional?

Eso es un punto bien interesante, hacer un estudio a nivel regional de lo que está costando el sistema, cualquier persona podría ingresar al sistema de compras de SICOP acá en Costa Rica y podrían ver que el sistema de TREP y votaciones para las próximas elecciones en Costa Rica está costando un poco más de ochenta millones de dólares y para las votaciones de El Salvador está costando un poco más de treinta millones de dólares. Eso es con alcances diferentes a lo que se nos adjudicó en Guatemala.

En Guatemala el proyecto incluye no solo el servicio del TREP, sino también incluye la compra del código fuente, capacitación, servicios profesionales para todo el tema de asegurar la data en el proyecto y los teléfonos celulares. Es clarísimo que no existe ningún sobreprecio.

¿Ustedes consideran que hay una persecución contra ustedes?

Es claro que lo que tenemos es una persecución política de parte del Ministerio Público por no habernos prestado en ningún momento a ser parte de es pacto de corruptos en Guatemala y en ningún momento habernos alineado a ningún interés de terceros. Es básicamente la razón por la cual nos están señalando en este momento y nos están persiguiendo.

Somos un efecto colateral que está dentro de la misma carpeta y por la cual el MP persigue nuestra organización por ser una empresa transparente y por ser una empresa de bien. Se produjeron unas elecciones libres y transparentes, la ONU y la OEA dieron esa referencia, para nosotros es de mucho orgullo ser parte de esas de esas votaciones libres y transparentes.

¿ Van a entablar alguna demanda en contra de Guatemala o de alguna institución en particular como el MP?

Por el momento no , estamos esperanzados que el MP cambie pronto de cabeza y Guatemala recobre su estado de derecho.

¿Antes de implementar el Trep en Guatemala hicieron algún tipo de simulacro?

Claro que sí, en varias ocasiones.

Se señala en Guatemala que pudo haber manipulación de los datos ¿Cómo garantiza la empresa de que esto no sucedió

El TREP no es garante de la manipulación de los datos, porque esto es un proceso manual. Es muy importante que la ciudadanía comprenda que el sistema garantizó los datos.

¿Y ustedes han tenido este tipo de señalamientos en otros Países o incluso han sufrido embargos de cuentas’?

Jamás, esta es la primera vez que lamentablemente tenemos este tipo de señalamientos en veinticinco años que tenemos de existir. Los cuestionamientos que nos han dicho en el pasado siempre han sido noticias falsas . Lamentamos mucho llegar a un sistema donde priva la corrupción, porque no tenemos ni siquiera el derecho mínimo de la defensa.

Nosotros lo vemos como parte de lo que está haciendo el Ministerio Público para atacar a los magistrados y al presidente actual, es todo su intento de que el presidente no tomara posesión.

Se habla de un impago de cuarenta millones de quetzales hacia ustedes.¿Qué acciones van a tomar?

Tenemos que hacer lo que corresponda de acuerdo a la ley. tenemos varios retos porque no tenemos información para defendermos. Nosotros como garantes universales del derecho humano que fuimos en el voto, esperamos que al menos nosotros tengamos un tema justo de revisión de qué es lo que está pasando.

Vamos a intentar defendernos, con las herramientas que nos permita la ley, poniendo las apelaciones y los procesos de acuerdo a la ley.

¿Cuántos simulacros hicieron ustedes con el TREP para garantizar los datos?

Adrián Salazar, Director de ventas regionales: Esa información no la tengo a mano. Sin embargo, se la puedo compartir, está dentro del expediente, está dentro del viejo calendario, donde solicitan tres o cuatro pruebas.

El software que se uso en las elecciones, es el mismo que ponen los bancos ahora para encriptar las transacciones. Es el mismo que usan las criptomonedas para inyectar las llaves básicas. Entonces, garantiza que no se pueden modificar los datos que ingresaron. Si un digitador digitó cuatro, ese cuarto no hay forma de modificarlo.