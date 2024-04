En algunos departamentos no se realizó nuevamente la elección y en otros todavía hay acciones legales pendientes de resolver.

Los Consejo Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede) tenían hasta ayer para remitir a la presidencia las ternas con los aspirantes a gobernador.

Es la segunda vez que los representantes no gubernamentales remiten ternas de candidatos, pues la primera vez que lo realizaron el presidente, Bernardo Arévalo, las rechazó porque a su juicio no habían personas idóneas para los cargos.

Sin embargo, en las listas que ayer enviaron los Codedes siguen repitiéndose nombres de candidatos que ya habían sido descartados por Arévalo.

En Jutiapa, por ejemplo, las ternas de titular y suplente remitidas ayer son las mismas que se enviaron en marzo, porque se negaron a hacer una nueva selección.

Un caso similar sucedió en Petén, donde el cambio fue parcial. En el nuevo listado de candidatos una persona permaneció en nominación como titular y los otros dos postulantes ahora fueron incluidos como suplentes.

En Quetzaltenango, la sociedad civil representada en el Codede decidió enviar una sola lista con las 19 personas que son todos los aspirantes del departamento que cumplieron con todos los requisitos legales.

Entre esos 19 figuran también los postulantes que ya habían sido rechazados por Arévalo.

En otros departamentos como Escuintla, Baja Verapaz y Alta Verapaz se repitió al menos un nombre con relación a las ternas que fueron rechazadas hace un mes.

En Sacatepéquez, el Codede ni siquiera se reunió para acatar la orden presidencial, esto porque según explicaron, no se nombró un gobernador interino que convocara a la reunión.

Mientras que en Izabal, Chiquimula, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, la sociedad civil sí cambio a todas las personas de las ternas y propuso a nuevos candidatos.

En el caso de Huehuetenango, la sociedad civil solicitó al Ejecutivo que fundamente por escrito por qué no se admitió a sus ternas originales y hasta que la duda no sea solventada el Codede no realizarán una nueva elección.

En Huehuetenango también se presentó un amparo a favor de una de las candidatas rechazadas y la Corte de Constitucionalidad aún no ha resuelto la acción, por lo que el proceso podría detenerse más tiempo.

En los listados Petén, Chiquimula, Chimaltenango y Santa Rosa también hay acciones legales pendientes de resolver, lo que atrasará la selección de los gobernadores.

Durante el proceso de selección de gobernadores ha trascendido que los Codedes han tenido pugnas con los representantes de la sociedad civil, lo que ha hecho más difícil el conseguir acuerdos para elaborar las ternas. Mientras unos querían cambiar a los candidatos, otros insisten en incluir a los mismos.

Esta fricción a lo interno de los Codedes atrasó las reuniones de Sololá e Izabal, que hasta ayer elaboraron su nueva propuesta de terna.

Mismo proceso

Luego que el mandatario rechazara las ternas por falta de idoneidad en los candidatos no se realizó un nuevo proceso de convocatoria y recepción de expediente, sino que la indicación a lo Consejos fue integrar nuevas ternas con los mismos aspirantes que aplicaron en febrero último. A pesar de eso, Arévalo esperaba recibir perfiles distintos al regresar los listados.

“Esperamos que en aquellos lugares donde hubo que repetir el proceso, esta vez los Codedes envíen a candidatos que merezcan la confianza para ser depositarios de la confianza pública y ejercer esta función”, declaró ayer durante un evento público en Izabal.

Según Arévalo, con las ternas recibidas se hará la evaluación correspondiente y podría realizar las designaciones la próxima semana.

El martes pasado la Secretaría General mencionó analizar algunas sanciones contra los Codedes que no remitieran las ternas en el plazo establecido, pero no se mencionó qué podría pasar en el caso de que se recibieran la mismas listas.