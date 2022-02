Trabajadores del Congreso señalan a Allan Rodríguez de irregularidades en plazas y ascensos

En la sesión del pasado miércoles 9 de febrero, el Congreso se retractó de la decisión de Rodríguez. El congresista argumentó haber recibido respaldo técnico y jurídico.

Desde que trascendió, hace una semana, la salida del Congreso de Guatenóminas, los señalamientos y las dudas contra la administración parlamentaria han ido en aumento.

Según una denuncia que expuso a la actual junta directiva el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol) —el grupo sindical minoritario de los dos que existen en el Congreso—, hay contrataciones, aumentos y traslados injustificados de personal en por lo menos cien plazas.

Contrataciones

Un primer evento expuesto por la organización sindical refiere que 50 personas obtuvieron una plaza con prestaciones sin que se tomara como prioridad a personas con antigüedad.

Según Xiomara Conde, secretaria general del Stol, muchos de los trabajadores que recibieron los contratos no tenían ni siquiera un año de trabajar en el Congreso.

“Nosotros denunciamos a la nueva junta directiva todas las contrataciones que se hicieron, aumentos que hubo y todas las anomalías que se dieron en los años 2020 y 2021”, insistió Conde.

Se decidió a presentar las denuncias a la actual directiva con el objetivo de “agotar la vía administrativa”. “Donde les hacemos ver concursos por oposición interna que eran para los 011, pero en esa convocatoria lamentablemente le dieron lugar a los 022, irrespetando la legislación interna”, añadió Conde.

Aumentos

Otras 54 personas, según el Stol, obtuvieron un aumento salarial injustificado, ya que no existe un respaldo documental que especifique las evaluaciones de desempeño que tomó la directiva de Rodríguez para promover aumentos de hasta Q14 mil.

Esos cambios de puesto y aumentos de sueldo otorgados supuestamente de manera discrecional habrían hecho incluso que muchos trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), el grupo mayoritario, se desvincularan, señalando que había preferencias.

“Hubo aumentos de Q900 hasta Q8 mil; incluso hay unos de Q14 mil, que creo que son de los que entraron a concursos por oposición. Por todas estas irregularidades, muchas personas se han venido a afiliar a nuestro sindicato. La verdad, nosotros no participamos en las juntas mixtas, solo lo hace un sindicato —Sintracor, por ser el mayoritario—, pero ahora nosotros estamos solicitando las actas para saber qué criterios se utilizaron para los ascensos”, refirió la secretaria general del Stol.

Posible fraude de ley

El detonante de la denuncia pública fue la intención que tuvo Rodríguez de querer ocultar la nómina de empleados.

Aunque la nueva directiva dio marcha atrás dos días después de hacerse pública la medida, podría haber responsabilidad penal de fondo, según un análisis anterior del grupo de abogados del Stol.

Parte de la estrategia administrativa para salir de Guatenóminas habría sido orquestada por Éber Juan Carlos Mejía, quien pasó de director de Recursos Humanos a encargado del despacho.

Por la normativa interna del Congreso, según Conde, ese movimiento no tiene justificación; además, se acredita en actas que Mejía dejó su puesto como director de Recursos Humanos en diciembre, pero en enero de este año envió oficios respaldando la desvinculación de Guatenóminas, firmando como director.

“Nosotros lo vemos como un fraude de ley, porque el puesto se lo bajaron para no ser destituido. A él lo nombran encargado de despacho en un punto de acta del 22 de diciembre, diciendo que estará vacante la plaza de director. Entonces, ¿por qué el 6 de enero firma como director en un documento que se envió al Ministerio de Finanzas y el 11 de enero manda una circular a todos los empleados como encargado? Entonces, ¿o es director o es encargado? ¿Renunció o lo destituyeron? No sabemos qué pasó. No solo es él, entiendo que son cuatro directivos en total”, manifestó Conde.

Los otros movimientos sospechosos a los que alude la secretaria del Stol estarían en las direcciones de Comunicación Social, Asuntos Jurídicos y de Estudios e Investigación, pero en esas tres aún se desconoce en qué actas quedaron oficializadas las destituciones.

El grupo de trabajadores del Congreso representados en el Stol ahora aguarda que la Directiva lo reciba otra vez para exponer las pruebas documentales de las supuestas irregularidades en los contratos y exigir que los diputados las enmienden.

“Desorden bien organizado”

El Congreso rendía cuentas en Guatenóminas desde el 2016, cuando se integró a voluntad al sistema estatal, durante la presidencia de Mario Taracena. Ese mismo año, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza hizo públicas las nóminas de empleados y denunció que había hasta conserjes que ganaban más que un diputado.

Ahora, Taracena está convencido de que el hermetismo en los contratos obedece a una manipulación orquestada que simula desorden.

El parlamentario explicó que si hay responsabilidades penales por esas decisiones, la justicia debe caer contra todos los integrantes de esa directiva o comisión permanente que haya votado a favor de salir de Guatenóminas.

“No hubo un desorden, sino un desorden bien organizado. Esa casualidad de que ya no se van a publicar las plazas en noviembre, cuando Allan —Rodríguez— está por dejar de ser presidente, eso es porque sepa Dios cuánto quiere ocultar; eso lo vamos a averiguar, le vamos a sacar a luz pública todos los contratos 029, todas las plazas que tiene, y se va a ver cómo es que funciona la alianza política del Congreso, que se amarra en base de plazas”, criticó.

Taracena consideró que el tema puede ser mayor a todos los datos que se han expuesto.

“Este es un mal que traemos, que no podemos permitir que se retroceda, y si no lo quieren enseñar, es porque algo malo hay. De qué tamaño será lo que se sacaron para correr el riesgo político. Allan —Rodríguez— sabe que esto lo iba a desgastar, pero de qué tamaño será el monto de 029. Él puso en la balanza ‘me tiro el desgaste político o me agarran en esto’”, puntualizó Taracena.

Directiva no hará denuncias penales

La actual Junta Directiva confirmó que se sostuvo una reunión con todas las organizaciones sindicales del Legislativo y escucharon las advertencias de posibles irregularidades administrativas.

El diputado Aníbal Rojas, secretario de la directiva, expuso que ya solicitaron información documental al área de recursos humanos y asuntos jurídicos, porque esperan conocer qué pasa con las contrataciones, aumentos y traslados que señaló el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo (Stol).

“Lo que la Junta Directiva está haciendo es recopilar la información necesaria a través del departamento de Recursos Humanos con base en los requerimientos que ellos hicieron para tener respuestas e invitarles a una reunión y decirles qué es lo que hemos logrado recabar en cuanto a la información”, dijo Rojas.

De acuerdo con el secretario del Congreso, esta misma semana podría tener lugar la reunión.

Rojas considera que Guatenóminas es una herramienta que más que generar orden, transmite transparencia, pero de existir algún otro tema legal o con implicaciones penales, no sería la actual Directiva la responsable de presentar las denuncias formales contra la anterior.

“La misma Contraloría tendría que tomar las acciones que en ley correspondan. No es tanto que nosotros lo tengamos que hacer, es el ente que regula el control de las finanzas del Estado el que en algún momento podría tomar una acción”, señaló Rojas.

La importancia de la fiscalización

“Un organismo puede manejar su sistema en la manera que pueda satisfacer sus necesidades y en ese sentido el Congreso de la República cuenta con el sistema Delta, que se ha ido fortaleciendo. Además, se dejaron previstos los recursos para adquirir un nuevo sistema de soporte que continúe permitiendo que el Congreso pueda cumplir con todas sus funciones administrativas”, justificó el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez.

Pero el no contar con esta herramienta puede generar problemas, según Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La analista considera que estas plataformas ayudan a que se tenga un mejor criterio al momento de hacer ascensos. Asimismo, evita que una persona tenga doble contratación.

“Estandariza los procesos y la información. Esto es bien importante para efectos de orden en la gestión. Uno de los grandes problemas de la administración pública y que no le hemos entrado como país es el desorden en la gestión administrativa y contable que existe en muchas entidades”, puntualizó Flores.