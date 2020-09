Tres nuevas comisiones del Gobierno gozan de Q25 millones al año para operar

En el primer año de la administración de Alejandro Giammattei se han creado tres oficinas de apoyo: Comisión Presidencial contra la Corrupción, Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam) y Centro de Gobierno. Cada una opera con objetivos distintos. Su funcionamiento y naturaleza despiertan dudas.

Las tres dependencias nacieron los propósitos de fomentar la lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo, estrechar los vínculos con gobiernos locales y Ejecutivo y velar por que se cumplan las prioridades presidenciales.

Están adscritas a la Secretaría General de la Presidencia (SGP), aunque manejan un presupuesto propio que solo pueden gastar en funcionamiento, explica Leyla Lemus, titular de la SGP.

Las tres comisiones tienen a su cargo 61 personas. En julio, el pago de sueldos y honorarios alcanzó Q1 millón 201 mil 155. Centro de Gobierno es la más costosa en su planilla. Tiene 24 trabajadores, incluidos cuatro asesores 0-29. La nómina de julio fue de Q494 mil 355.

Le sigue la Comisión contra la Corrupción, con 21 trabajadores, que representa Q409 mil 475 al mes. La Copresam tiene 16 empleados, por quienes se erogó Q297 mil 325, según información pública a julio.

Cada oficina tiene un presupuesto propio, que es de Q8.5 millones para Centro de Gobierno, Q11.5 millones para la Comisión contra la Corrupción y Q5 millones para Compresam. Ese dinero no pueden emplearlo más que en pago a personal e insumos de oficina, aseguró Lemus. Para octubre, deberán proyectar lo que no ejecuten y colocar ese excedente a disposición del Estado, adelantó la Secretaría General.

Luis Linares, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que ya existen instituciones en el Estado que pueden desarrollar las funciones de al menos dos comisiones: Centro de Gobierno y Copresam.

Para cumplir las funciones de la primera, por ejemplo, está el gabinete de Gobierno, “es ahí donde el presidente pide cuentas y lleva el pulso de funcionamiento de cada ministerio”, explicó Linares.

Centro de Gobierno nace después de las reformas a la Comisión de Gestión Estratégica, que se creó en el 2017. Su objetivo general es “coadyuvar en la coordinación, acompañamiento, asesoramiento y verificación en materia de planificación, gestión y ejecución institucional para el cumplimiento de prioridades presidenciales, así como informar a autoridad superior ejecución de las mismas (sic)” y cómo “modernizar” el Organismo Ejecutivo.

Lo mismo sucede con la Copresam, que tiene entre sus responsabilidades fortalecer la comunicación y coordinación entre el Ejecutivo y gobierno municipal, así como fomentar las relaciones del Gobierno e instituciones regionales, departamentales, municipales y comunitarias. Estas funciones las podría desempeñar la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que tiene a su cargo la Coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo, manifestó Linares.

“Estas comisiones no sumaron al presupuesto de la Presidencia ni de la Secretaría, operan con ahorros de otras instituciones de la presidencia. Y le insisto: ellos no ejecutan programas, no ejecutan proyectos (…) Su producto solo de gestión”

Leyla Lemus, titular de la Secretaría General.