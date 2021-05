TSE advierte a particulares y organizaciones a no hacer campaña anticipada

El TSE ha recibido reportes de personas que hacen campaña anticipada, lo que motivó su pronunciamiento. Fotografía: Prensa Libre.

Por impedimento legal el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede dar el nombre de los ciudadanos y organizaciones bajo investigación por aparente campaña anticipada, pero aseguran que han detectado algunos casos mediante procesos del propio órgano electoral así como de denuncias ciudadanas.

Lo anterior motivó a que el TSE emitiera un comunicado de prensa advirtiendo que todos aquellos que no respeten los plazos que fija la Ley Electoral y de Partidos Políticos recibirán sanciones, una de ellas podría ser no ser inscritos como candidatos o que su organización no sea aceptada como un nuevo partido político.

El Departamento de Comunicación Social del TSE explicó que además de negarse la eventual candidatura, la ley también les permite imponer sanciones económicas y legales a “funcionarios públicos que hacen campaña anticipada”, lo que incluye a alcaldes, diputados y ministros.

Congreso analiza reformas

Actualmente la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso analiza una propuesta de cambios a la Ley Electoral, sugerencia que se presentó sin mayor anuncio y que despertó dudas por permitir en uno de sus artículos retomar el transfuguismo.

Los legisladores de la mesa de trabajo esperan finalizar con la evaluación de la propuesta en algunos meses, ya que a criterio de algunos diputados si se reforma La Ley Electoral debe de ser en este 2021 para que las nuevas reglas sean socializadas e implementadas en el próximo evento de elecciones generales.