TSE revisará “acta por acta” ante denuncias por anomalías

solucion: Establecer en Guatemala el sistema electronico de votacion y otras formas colaterales al mismo sistema {Por correo, etc.,) en las proximas elecciones. En vez de malgastar Q.47 Millones en votaciones en CA, NY, FL etc. etc. en USA, un voto que no es decisivo, mejor destinar esos recursos a mejorar nuestro sistema interno de votaciones. El conteo manual se presta a muchas manipulaciones por los fiscales de los partidos y a muchos errores humanos de las JEM.