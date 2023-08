TSE responde al MP y reprocha señalamientos hechos a pocos días del evento electoral

A consideración de la presidenta del TSE, es probable que se ejecuten las órdenes de captura anunciadas por la Feci, considerando que existen varios procesos de investigación que involucran a entidades electorales desde antes de la primera vuelta del 25 de junio.

“Hemos venido desde antes de la primera vuelta siendo objeto de investigaciones, nosotros, en lo particular no, pero sí los partidos y nuestro trabajo, y las solicitudes de información siguen, siguen pidiendo información de uno de los partidos que va en contienda y la información se está dando”, explicó la magistrada.

Al ser cuestionada sobre cuáles podrían ser los escenarios que visualizan luego del evento del 20 de agosto, considerando las declaraciones del titular de la Feci, José Curruchiche, la presidenta electoral cuestionó la forma en que se anunciaron aspectos del proceso penal a pocos días de la segunda vuelta.

“Éticamente me parece inadecuado, porque si lo dijo ayer -jueves-, a tres días de la contienda electoral, genera definitivamente un sentimiento de incertidumbre o quizá de zozobra entre la población y no le abonamos nada a la democracia con eso”, cuestionó Palencia sobre las declaraciones de Curruchiche.

Palencia destacó que respeta la independencia y el trabajo del Ministerio Público (MP), pero la forma en que se anunciaron las posibles acciones penales podrían afectar de manera negativa el proceso electoral de este domingo 20 de agosto.

“Que hay cosas que sí se van a hacer, pues seguro se tendrán que hacer, pero también el momento importa y tenemos que privilegiar al país, nuestra democracia y la República, y hacer todo aquello que toque hacer, pero que sea correcto”, agregó la funcionaria electoral.

El anuncio del jefe fiscal, a consideración de la magistrada Palencia, podría desmotivar a los votantes: “me parece que el momento no es el adecuado, no se gana nada, al contrario, se pierde la participación ciudadana que cuesta tanto incentivarla, con esto se desestimula”.

Se revisó afiliación

Según señalamientos recientes de la Feci, existe una cantidad no especifica de digitadores que serían afiliados al partido político Movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta y sobre quien pesa una investigación por aparentes irregularidades en la conformación a partido político.

Los magistrados del TSE, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, explicaron que los cerca de cinco mil digitadores pasaron por filtros exhaustivos antes de la contratación, incluyendo no ser afiliado a alguna agrupación política.

“Si hay que destacar que la afiliación o no a un partido político no es una prohibición para que ellos puedan trabajar como digitadores, su función es únicamente digitar los resultados preliminares que les son trasladados con el acta cuatro, bajo la presencia del presidente de la Junta Receptora de Votos; ellos no tienen algún usuario que les permita modificar documentos”, explicó el magistrado Aguilera.

Por su parte Rojas agregó que validaron en que cada uno de los digitadores no estuviera vinculado a algún partido político. “Si se dieron algunas otras circunstancias escapa de la voluntad nuestra, como magistrados, porque tuvimos a un equipo de informática que estuvo capacitando para tener la selección oportuna de estos digitadores”.

MP cita al encargado de informática

Una vez concluyó el simulacro del Trep, personal del MP se hizo presente a los alrededores del CNI para entregar una citación al ingeniero Jorge Santos, encargado del Departamento de Informática del TSE.

El documento va firmado por la Feci, unidad a cargo de Curruchiche, con fecha 18 de agosto y piden la presencia de Santos en la sede de la fiscalía el próximo miércoles 23 de agosto.

“Con el objeto de llevar a cabo diligencia de declaración de información testimonial, en calidad de testigo dentro de la carpeta ministerial identificada”, señala el documento.

Renuncia personal del TSE

A tan solo días de la segunda vuelta electoral se confirmó la renuncia del Jefe de Presupuesto del TSE y de la Directora de Finanzas, en pasillos del TSE se rumora que las renuncias obedecen porque el personal se rehusaba a hacer los pagos del TREP a la empresa Datasys.

Al ser consultada la presidenta del TSE confirmó las renuncias, pero negó los rumores, indicando que el personal tomó decisiones personales para decidir finalizar su relación laboral con el TSE.

“No hay nada de malicioso o perverso ni que esté pasando nada, sino que es un tema que los colaboradores aprovechan para mejorar su promedio y retirarse con un buen incentivo”, señaló.

El sistema informático TREP tiene un costo de Q148 millones, y según Palencia ya concretaron un pago que representa, aproximadamente, el 60 o 70 por ciento de su costo total.