La forma en que se elige a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es uno de los puntos débiles del sistema guatemalteco que debe cambiar, según las propuestas de reformas electorales discutidas en la quinta jornada de trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME).

Del total de 1 mil 256 propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), el eje dedicado al fortalecimiento de la autoridad electoral recibió 214 planteamientos, los que fueron desglosados en seis subtemas: la forma de elección de los magistrados, las funciones, organización y estructura, órganos electorales temporales, financiamiento y coordinación interinstitucional.

El punto medular de las propuestas es cambiar la forma de elección y toma de posesión de los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes, quienes son electos por el Congreso de la República por un listado de profesionales propuestos por una comisión de postulación que preside el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Las sugerencias de reformas a la Lepp apuntan que el pleno del TSE no debe de ser renovado en su totalidad, sino debe hacerse de forma gradual, para que la magistratura no quedé con funcionarios sin experiencia.

El rol de las comisiones de postulación es otro de los temas a cambiar. Según Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) tiene un peso grande dentro de esta postuladora.

“Actualmente hay un desequilibrio en las comisiones de postulación, porque si contamos el número de electores, la Usac tiene la mayoría, esto significa que un acuerdo entre la Usac y el Cang tiene el número de votos suficientes para elegir a quien quieran”, reflexiona Quezada.

Entre las propuestas también se considera oportuno que no sea el Congreso quien elija a los magistrados, aunque tampoco existe una propuesta que responda a quién le corresponde la elección.

Evitar nexos políticos

El TSE necesita no tener vínculos con partidos políticos para evitar posibles sesgos o decisiones que podrían ser tachadas de discrecionales, discutieron en la penúltima mesa de trabajo de la Came, este miércoles 20 de marzo, organizaciones sociales, entre ellas Alas de Mariposa y Aire.

Linsleyd Tillit, de Alas de Mariposa, dijo que, incluso, las comisiones de postulación podrían ser electos mediante sorteos para evitar que algunos actores de poder en el gremio de abogados tenga incidencia.

Guillermo Fuentes, de Aire, organización dedicada a la formación política, se necesita que los futuros magistrados no tengan relación alguna con las organizaciones partidarias para garantizar su independencia.

“Nosotros proponemos que los magistrados que opten para este cargo tengan al menos dos años de no pertenecer a organizaciones políticas, que no estén afiliados y no hayan sido candidatos a cargos de elección popular en el proceso anterior”, propuso Fuentes.

Entre las sugerencias de cambios que recibió la Came también destaca que el TSE separe sus funciones administrativas de las electorales.

También se busca que los órganos electorales temporales, como las distintas juntas, se integren seis meses antes de la convocatoria a elecciones, esto para impulsar procesos de formación cívica a todos sus miembros y sepan cómo operar durante el año electoral y el evento de votaciones.

Algunas sugerencias también buscan que el TSE reciba el presupuesto para planificar algún evento electoral un año antes, esto para evitar problemas logísticos.

Incluso, se busca una coordinación interinstitucional entre el TSE y la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, para que el resultado final de la Came, que es impulsar una iniciativa de ley, sea aprobada. La propuesta de reformas a la Lepp que impulsó la anterior Came no fue ni siquiera discutida en el pleno de la anterior legislatura.