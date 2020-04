Unión Europea: Guatemala ha tomado medidas radicales para evitar el Covid-19 y, de momento, lo ha conseguido

Embajador de la Unión Europea Stefano Gatto, (Foto Prensa Libre. Noe Medina)

El embajador de la Unión Europea (UE) en Guatemala, Steffano Gatto, opina que la ventaja de Guatemala y los países de América es que tuvieron varias semanas de anticipación para prepararse y ejecutar “un plan preventivo”, aunque es complicado organizar a una sociedad.

Desde la experiencia que vive Europa, ¿Cuáles serían los consejos para Guatemala?

Los países americanos han tenido unas semanas adicionales para evaluar la crisis que ha afectado Europa y que comenzó en China, aparentemente, en diciembre, y el primer fallecido fue en enero y en Italia en febrero.

En este sentido está muy bien pensado el plan preventivo de Guatemala y los de otros países de la región. Aunque es una gran complicación organizar a una sociedad, en estos términos consideró que es correcto que Guatemala haya tomado medidas muy radicales para evitar el número de contagios y, de momento, se ha conseguido limitar bastante, con lo cual no queda otra que seguir con este plan durante unas semanas más hasta que se tengan elementos que permitan ver que el número de contagios está controlado.

En Europa estamos en una fase completamente diferente donde cada día aparecen miles de contagiados, aunque sabemos que no todos desarrollan la enfermedad ni serán casos graves, pero aun así el número de fallecidos por el covid-19, de más de 60 años, es elevado.

¿Cuáles podrían ser algunas medidas que se deberían seguir en el país, viendo la crisis de Europa?

Medidas exitosas no sé si podrían mencionar ahora, en el sentido de que eso se sabrá después. Lo que se está vislumbrando es que es muy importante verificar cuanto antes la presencia de contagio, aislar cuanto antes las personas que tienen el virus y aislar, sobre todo, a las personas mayores, porque tiene unos efectos terribles sobre ellos.

Está claro que no solo es necesario contar con los espacios para aislar a las personas contagiadas y con síntomas, sino que también es muy importante contar con el número suficiente de respiradores, que es el problema que tenemos ahora mismo en Europa, para personas que estén en situación crítica, por lo tanto, hay que ir equipándose.

En Europa estábamos bajos en el número de respiradores porque no se había previsto una contaminación tan extendida. Los hospitales estaban equipados con cierto número de ellos pensando en una situación normal y de repente se necesitaron 10 o 100 veces más, lo cual hizo adquirir estos productos que son ultra necesarios.

Dado que todos los países europeos los necesitan al mismo tiempo van a hacer falta en el mercado, entonces, lo que hemos hecho en la UE es permitir que todos los gastos relacionados con compra de equipamiento para esta crisis sean admisibles y los países pueden emitir todos los títulos y la moneda que necesiten para comprar estos aparatos.

¿Cómo se atendió a los europeos que estaban de paso en Guatemala?

Se quedaron unos mil 600 europeos de diferentes países que se encontraban en condición de turistas, estudiaban español y otros que no tienen estatus de residente, y que se quedaron sin salir porque se anularon sus vuelos o porque no tenían previsto regresar en estas fechas pero que ahora quieren volver, porque sus actividades se han suspendido.

Les ha sido un poco complicado regresar por la falta de aerolíneas comerciales. Tenemos un mecanismo europeo que funciona en casos de crisis en un país, pero ahora se trata de muchísimos, más de medio millón que quieren volver a su país, lo cual ha sido difícil, porque también hay muy pocos vuelos y ferrocarriles en Europa.

En estos días de emergencia quien más tenía ciudadanos en Guatemala era Francia con 700 y Alemania con 400 y otros que tenían menos, incluso, hasta uno. Se organizaron vuelos, el primero fue de España, -el viernes-, después Alemania- uno el domingo y otro el lunes; Francia también hizo el lunes otro. Con estos vuelos prácticamente se han ido unas mil personas y otros han decidido irse vía México, porque este país todavía permite salir por ahí. En los próximos días tendremos un vuelo más con el que prácticamente termina esta operación.

¿Cómo han logrado encontrar y contratar vuelos?

Como las compañías aéreas no está volando hemos recurrido a alquilar aviones de compañías chárter y los pasajeros tienen que pagar por adelantado y asegurar que hay pasajeros para llenar la aeronave. Es una colaboración de todas las embajadas en Guatemala y la UE, y está funcionando bastante bien.

Hay ciudadanos que decidieron quedarse aquí y esperar que la crisis termine, pero nosotros le ofrecemos a los que quieren salir, que es la gran mayoría.

¿Y en el último vuelo quiénes viajarán?

Se hará esta semana y con el mismo habremos enviado a la mayoría de los europeos no residentes, porque los espacios son solo para turistas o personas que no tienen estatus de residentes. Para los residentes aconsejamos que, dada la situación en Europa, es más conveniente, de momento, que se queden en Guatemala, porque en Europa están en una fase de emergencia extrema, tanto desde el punto de vista sanitario como de recursos en los hospitales. Aquí está mejor la situación, aunque podría cambiar, sin embargo, esperamos que no empeore.

Los residentes y los diplomáticos nos quedamos y los de tránsito se van, ya revaluaremos la situación más adelante. Hay que subrayar que en Europa ahora mismo tenemos más de 25 mil personas fallecidas en un mes por el coronavirus con una distribución desigual, pues en Italia y España hay más, pero en Francia y otros países está subiendo, lo cual implica que los hospitales están bajo fuerte grado de estrés. Ojalá en Guatemala los números se mantengan bajos y podamos superar la crisis.

En los países afectados las personas no pueden dejar su casa y las actividades laborales están suspendidas, salvo que sea de extrema necesidad. Es una situación nunca vista en los últimos 70 años, es un momento muy complicado y toda la UE está en alerta por eso.

Circuló información de que algunos turistas fueron mal tratados en algunas poblaciones, porque creían que portaban el coronavirus ¿Qué información tienen ustedes de eso?.

Se dijo que hubo episodios de turistas europeos que habían sido maltratados o echados de sus hoteles, pudo ser que algún hotel lo haya hecho porque cerró, pero la verdad es que fueron muy pocos y en general fueron muy bien tratados, incluso, algunos hoteles hicieron algunas ofertas interesantes para ellos. Puedo decir que muchos de los europeos que se fueron dijeron que volverán a Guatemala en cuanto puedan, porque les ha gustado este país.

Y con respecto a los guatemaltecos que están en Europa, ¿qué se hace?

El espacio aéreo guatemalteco está cerrado, como el de muchos países. Cuando hablamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores por la presencia de mil 600 europeos y que teníamos la intención de organizar vuelos, las autoridades guatemaltecas enseguida nos prometieron que nos darían los permisos y nos pidieron que en la medida de lo posible en el vuelo de venida de los aviones se embarcara a los guatemaltecos que se quedaron allá, aunque los números no son tan altos, pero eso solo se cumplió con el vuelo de España donde vinieron 40 que estaban en España y vinieron el viernes.

Con los de Alemania no fue posible, pero no por falta de voluntad europea y guatemalteca, sino porque el vuelo por escala técnica tenía que pasar a la República Dominicana, quien no permitió que hubiera ciudadanos en tránsito en sus aeropuertos, entonces, por esa razón no se pudo embarcar a guatemaltecos como hubiéramos querido.

En el de Francia tampoco se pudo porque vino de Madrid y no fue posible para los guatemaltecos de Francia viajar hacia España porque la frontera está cerrada y logísticamente no era posible, por lo que tendrán que esperar que el tráfico se normalice para volver, porque prácticamente ya no hay vuelos comerciales.

Hay una posibilidad que es por México, porque este país todavía permite aterrizaje y despegue de aviones con lo cual los guatemaltecos pueden ingresar por la frontera terrestre por Tapachula, porque está abierta. Hablo de guatemaltecos que están de viaje, no residentes, porque esto es mucho más complicado ya que tienen que ir a cuarentena.