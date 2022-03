Usac elige cuerpos electorales en medio de exigencias de transparencia

La pandemia y la crisis económica no son aliados para combatir el abstencionismo de la primera fase de elecciones que tendrá la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), prevista para hoy.

El proceso de elección para rector del período 2022–2026 ha pasado inadvertido, por la coyuntura y por haber coincidido con otros dos procesos de elección, el de fiscal general y el procurador de los Derechos Humanos.

De esta cuenta, grupos estudiantiles, docentes y otros sectores relacionados con la academia señalan algunas prioridades del nuevo rector, que pasan desde eliminar la corrupción hasta combatir el acoso y discriminación en la universidad estatal.

En orden de prioridades, está la fuerza política que representa la rectoría de la Usac y, de esa cuenta, el interés que algunos grupos tienen sobre ella.

María José López, analista de Guatemala Visible, destaca que la convergencia de tres procesos clave para el país podría tener efectos no deseados, principalmente porque la fiscalización puede bajar la guardia.

“Si las personas están distraídas, se puede buscar la manera de afectar el proceso o que este no sea transparente; si hay una ciudadanía que no presta atención, es mucho más fácil que se cometan actos de corrupción”, dijo López.

La experta destacó que la postulación de algunos candidatos hace que los ciudadanos poco a poco volteen a ver el proceso de elección que tiene hoy su primera fase.

“Se mencionan nombres de candidatos como Jordán Rodas, que hacen que las personas le pongan más atención. Los ciudadanos tal vez no se están guiando por el proceso, sino porque ven a algunas personalidades políticas”, explicó.

Lea también: Usac elegirá rector en medio de señalamientos de corrupción y alianzas cuestionadas

Los riesgos

A criterio de estudiantes y dirigentes sancarlistas, los tres candidatos punteros para rector son Wálter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades; Luis Suárez, de la Facultad de Ciencias Económicas, y Carlos Valladares, exdecano de la Facultad de Arquitectura.

No obstante, la dirigencia estudiantil señaló que todos ofrecen planes de trabajo que no responden a las necesidades de la Usac y algunos más que otros pueden estar ligados a grupos criminales.

“La mayoría de los candidatos está ligado a la corrupción o al narcotráfico. Creo que las elecciones son bastante importantes para determinar el rumbo de la Usac y el comportamiento que se viene dando de hace varios años, que es una cooptación de todos los espacios”, señaló Luz Martínez, secretaria general temporal de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).

No todos los candidatos son malos, según Andrés García, exintegrante de la AEU, pero hay algunos que cuentan con una sólida base económica que les pueden ayudar a mover a una buena cantidad de votantes, posibilidades que según él “los honestos” no tienen.

“Es un proceso esperanzador, debido a que existen ciertos candidatos idóneos participando, a diferencia de hace cuatro años; pero, a la vez, vemos un panorama complicado, porque hay candidatos con estructuras muy fuertes y peligrosas para la continuidad de la Usac como una entidad pública”, refirió.

Centros de votación de las 10 facultades #SoyUSAC pic.twitter.com/btRwLe7UNY — usacenlinea (@usacenlinea) March 21, 2022

Los retos

Desde afuera, algunos sectores consultados aseguran que la tarea del rector va más allá de únicamente reforzar la academia de la única universidad pública, porque el peso político de la Usac es una responsabilidad mayúscula.

Esa casa de estudios tiene representación en 65 instituciones, y tiene injerencia en temas relativos a la justicia, economía, salud y medioambiente, entre otros.

Pero, según las fuentes consultadas, los principales son luchar por el presupuesto constitucional, impulsar una reforma universitaria y pelear por su designación ante la Corte de Constitucionalidad, que ahora se encuentra suspendida.

“La expectativa que tenemos es que los estudiantes de corazón, que aman a la Universidad de San Carlos, lleguen a votar, y que lo hagan por las opciones que no responden al Pacto de Corruptos, liderado por el gobierno nacional” , señaló Eduardo Velásquez, integrante del colectivo S. O. S. Usac.

Martínez, por su parte, añadió que también se tiene que combatir la corrupción y cualquier acto de impunidad dentro de la propia Usac, algo que a la fecha no se ha visto.

“Se debe hacer la desarticulación de los casos de corrupción que relacionan a la Usac y atacar el problema del acoso sexual dentro de la universidad. De momento, el proceso para poder tener un reglamento no tendría que incluir a las propias autoridades, que se han visto señaladas”, dijo el dirigente estudiantil.

García coincidió con que es necesario combatir el acoso sexual, pero también dar apoyo a las minorías que pueden sufrir actos de discriminación.

“Impulsar políticas que protejan a mujeres dentro de la Usac y grupos vulnerables. Hay políticas sobre discapacidad, reglamento de acoso y se tienen que aperturar espacios para las personas de la diversidad sexual”, puntualizó.

Los candidatos a rector

Carlos Valladares Cerezo, exdecano de la Facultad de Arquitectura y exsecretario general CSU.

Walter Ramiro Mazariegos, actual decano de la Facultad de Humanidades.

Luis Arturo Suárez, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas.

Erwin Humberto Calgua Guerra, exdirector General de Investigación de la Usac y exdirector de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas.

María del Rosario Paz Cabrera, directora general del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).

Abraham Baca Dávila, encargado de Relaciones Públicas de la rectoría de Jafeth Cabrera y excomunicador del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Jordán Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos (PDH) quien estará dejando el cargo en los próximos meses y quien fue llamado a participar por organizaciones sociales.