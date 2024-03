La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) puso en marcha un proyecto de desarrollo rural en Guatemala. Mileydi Guilarte, subadministradora adjunta para América Latina y el Caribe de Usaid, comenta las motivaciones de la cooperación al país.

¿En qué consiste el programa de inclusión financiera rural?

Hay varios programas que se anunciaron en las últimas semanas y este día. Este proyecto en esencia que fue lanzado y anunciado cuando estuvo la administradora Samantha Power. Es un proyecto que va a tener un enfoque en el altiplano, para crear oportunidades no tan solo de inversión, sino también de fomentar empleo en las áreas rurales del país.

Es un proyecto de múltiples años, y estamos arrancando ahora, pero en esencia el objetivo es aumentar el crecimiento económico en las áreas más necesitadas del país.

¿Cuáles son los proyectos prioritarios?

Tenemos muchos proyectos en el país. Hemos tenido una relación con el pueblo guatemalteco muy larga y estrecha. En este momento, nuestro enfoque es en apoyar a la administración de —Bernardo— Arévalo, para avanzar en las áreas que han priorizado (…); pero las prioridades, el pueblo guatemalteco es el que las decide, y nosotros estamos en la disposición de colaborar y estar seguros que podemos estar alineados en las prioridades que se definan.

¿En qué área se trabaja para impulsar el desarrollo económico?

Trabajamos con una serie de socios, no solo en este gobierno; trabajamos con el sector privado, para servir como puente. Estamos en diálogo con las comunidades y con instituciones económicas. Creo que es una responsabilidad compartida.

Vemos este esfuerzo y este nuevo comienzo en Guatemala, de que todos tienen que estar en la mesa para opinar, decidir, y estamos aquí para acompañar.

Uno de los temas que hablamos esta mañana es cómo crear oportunidades desde el Ministerio de Trabajo para que más guatemaltecos no tengan que tomar la decisión de inmigrar irregularmente. Hay lo que le llamamos las visas H2, que son visas temporales. Esto da la oportunidad de ir a trabajar por temporadas, ganar ingresos, poder regresar y a la vez no tener esta separación de familias, el costo de la vida.

Eso es algo que como agencia de cooperación hemos tenido una inversión muy puntual que sigue el punto migratorio pero también el tejido familiar, que es tan importante.

¿Se sabe de algún anuncio para otorgar más visas de este tipo?

No tengo conocimiento de algún anuncio en la actualidad, pero constantemente es algo que la administradora Samantha Power de nuestra agencia siempre está coordinando con el Departamento de Homeland Security que son parte de la decisión de incrementar esa visa por país, pero desde un principio la administración Biden-Harris ha hecho esencial que hay que crear oportunidades viables y legales para que los inmigrantes puedan tener una mejor oportunidad, entonces trabajamos arduamente en advocar para que esas visas aumenten.

También trabajamos la parte de los negocios en los Estados Unidos, que vean el gran potencial de reclutar guatemaltecos y guatemaltecas para hacer estos trabajos que son tan necesarios.

Cuando se habla de sector privado, se piensa en grandes empresas. ¿También se habla con pequeños empresarios?

Sí, cuando decimos el sector privado, es un abanico bien amplio, porque muchos de nuestros recursos en varios proyectos que hemos definido en el transcurso del tiempo van enfocados a esas pequeñas y medianas empresas, pero también ir más allá y que sean mujeres que tengan también más acceso a esos préstamos, a esos servicios, porque son el pilar de las comunidades, de la familia.

Entonces sí vamos mucho más allá de compañías ya establecidas y maduras. Es ir más allá de las compañías que son las más conocidas, de todos los niveles.

Se ve que el enfoque de apoyo a los proyectos es reducir la migración irregular…

Hay muchos factores. Uno que no siempre es resaltado es la corrupción, y creo que hay muchos países en la región en los que los servicios han sido limitados, y se vio durante la pandemia. Esto causó un efecto dominó y las familias no podían esperar; entonces, la única opción que ven es desafortunadamente caer en las garras de estos traficantes humanos, y lo que hemos visto es que el hambre no espera.

Es una responsabilidad compartida, desde seguridad hasta la gobernabilidad, de ser mejor por nuestros pueblos.

Creo que eso es un factor muy importante y que es algo que la nueva administración del presidente Arévalo ha hecho un punto central y los recursos tienen que llegar a todo el pueblo, especialmente los que han sido marginalizados por tanto tiempo. Debería ser esta una deuda pendiente al país, y eso tiene que cambiar.