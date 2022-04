Usaid presenta estrategia contra la corrupción y reitera que apoyo para el MP sigue en pausa

De acuerdo con Usaid, “en los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, la corrupción es generalizada y sistémica, y su impacto es insidioso”.

Por lo anterior, resalta que “en toda la región, la corrupción socava la competitividad de los países, la inversión, las oportunidades de trabajo decente y la prestación de servicios públicos”; además, destaca que ese flagelo “impulsa el crimen, la violencia y la migración, alimenta las organizaciones criminales transnacionales, erosiona el pacto social y contribuye a la degradación ambiental, los abusos de los derechos humanos y laborales y el retroceso democrático”.

La estrategia de Usaid expone la comprensión sobre la corrupción y su impacto en la región y describe la programación y el enfoque estratégico para optimizar los recursos de la Agencia, “desde el financiamiento y el personal hasta los socios dedicados en todos los niveles, para lograr los objetivos anticorrupción”.

En el caso de Guatemala, la estrategia de Usaid se enfoca en combatir la corrupción “fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas” en el sector justicia; además, pretende empoderar a las comunidades y organizaciones locales para que “se conviertan en agentes de cambio”.

Lo que se busca es “fortalecer la investigación, juzgamiento y adjudicación de casos de corrupción y desmantelar redes criminales y mejorar la transparencia del gobierno en procesos de contratación a través del uso de un sistema común de contratación y en la recaudación de impuestos y ejecución de dichos fondos”.

En ese contexto, la Usaid reiteró que la ayuda de la agencia para el MP continúa suspendida, luego de que en julio de 2021 la fiscal general, María Consuelo Porras, destituyera al jefe de Fiscal Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval. También señala que hay otras acciones que “socavan el estado de derecho”.

“La programación relevante de Usaid (para el MP) permanece en pausa y la agencia está fortaleciendo el apoyo a las entidades comprometidas con el control y la independencia judicial, derechos humanos y libertad de prensa”, refiere el documento.

Usaid destaca la organización de la primera de dos Cumbres por la Democracia “con un enfoque renovado en la confrontación del autoritarismo, la lucha contra la corrupción y la promoción del respeto para los derechos humanos y que el presidente Joe Biden ha presentado un enfoque integral sobre cómo EE. UU. trabajará a nivel nacional e internacional con una amplia gama de socios públicos y privados para contrarrestar de manera efectiva la corrupción y su naturaleza cada vez más globalizada”.

Menciona que en los últimos años, Guatemala y Honduras han sido testigos de escándalos de corrupción que involucran “robos multimillonarios a los servicios de Salud Pública”.

“Estos son solo algunos casos entre muchos en toda la región en los que la corrupción afecta directa y tangiblemente a quienes ya luchan por satisfacer las necesidades diarias. En términos más generales, la corrupción alimenta la captura del sistema político por intereses privados estrechos, y a menudo criminales, lo que socava el bien público, la fe de los ciudadanos en sus instituciones de gobierno y su esperanza de un futuro mejor en sus comunidades de origen”, señala.

