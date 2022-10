Vamos va por la Junta Directiva del Congreso mientras negocia también Presupuesto y CGC

Pero no solo el bloque de la UNE apoyará a la congresista, sino también los de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Humanistas, Bienestar Nacional (BIEN), Visión con Valores (Viva), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Prosperidad Ciudadana y algunos diputados independientes. El pacto incluye además otros dos temas: el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, la Ley de Adquisiciones del Estado y la elección del nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas.

La agrupación que dirige Torres se ha convertido en la bisagra de los temas solicitados por el Ejecutivo. En la ratificación del estado de calamidad por la tormenta tropical Julia, 40 representantes de la UNE votaron a favor el pasado 11 de octubre.

En tanto que en los pasillos del Congreso se escucha que en la negociación ambos partidos ganaban, Rivera la presidencia por segundo año y Torres el avance para que le eliminen el delito de le imputan.

Torres fue beneficiada la semana pasada con una resolución emitida por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, el cual dicta que puede movilizarse en todo el territorio nacional y podrá participar en reuniones políticas. La secretaria general de dicha agrupación es señalada del delito de financiamiento electoral no registrado.

En silencio

Consultado el representante de la bancada Bienestar Nacional e integrante de la Directiva (BIEN), Marvin Alvarado, si el tema se colocará en la agenda de jefes de bloque este martes, indicó que desconocía y que, de ello no se ha discutido en la instancia. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que, para dicha elección, la Junta Directiva debe de convocar a los congresistas al pleno.

“Aún no le puedo decir, porque no nos han asegurado qué planilla hay y si nosotros estamos incluidos en la propuesta”, indicó el jefe del bloque de FCN-Nación, Javier Hernández. Los representantes de dicho bloque han ocupado un espacio en las tres últimas directivas dirigidas con el partido Vamos.

Se buscó la opinión de Vamos por medio de su jefe de bancada Carlos Roberto Calderón y de la UNE, Estuardo Vargas, así como de los subjefes, Mario Gálvez y Vitelio Lam, pero ningún respondió las llamadas ni los mensajes.

“Siempre en la coyuntura del presupuesto y de la Junta Directiva, hay estrategias similares…es una forma que aparentemente negocian y en un año electoral en donde se tratan de fortalecer las alcaldías es clave”, indicó el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada. El analista reiteró que esa alianza que mantiene la UNE se da siempre en la discusión del presupuesto.

En relación con la reelección de Rivera, manifestó que reelegirla como presidenta del Congreso, es más un simbolismo de que la unión de varios bloques se mantiene. Como un valor agregado, calificó Quezada.

Para Fernando Ixpanel, analista independiente, que Vamos asegure la presidencia del Legislativo y la secretaria general de la UNE, sea beneficiada en el tema legal, no puede asegurarse que un caso tenga efecto sobre otro. Pero si coincide en que la reelección de Rivera refleja las alianzas coyunturales que mantienen varios grupos dentro del Congreso.

El analista agregó que en un año electoral la producción del Organismo Legislativo se reduce, pues muchos de sus representantes distritales salen a hacer proselitismo. Explicó que para el oficialismo es importante mantener el control ya que podría necesitar por ejemplo la aprobación de leyes de urgencia, tal como ha sucedido con los decretos de estados de calamidad.

La diputada de Valor, Lucrecia Marroquín, aseguró que su bloque no participará en la integración de la Directiva. “Yo creo que no vamos a dar el voto, y estamos conscientes que hay cosas que no debieron de hacerse”, puntualizó la legisladora en relación con el trabajo de la actual Junta Directiva este año.