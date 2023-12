“Vemos una cuestión planificada que no fortalece el estado de derecho y la democracia”: Rafael Rojas, magistrado del TSE

Rojas manifestó tener conocimiento de una orden de captura en su contra, y no descarta que exista una situación simular para sus colegas, aunque afirma que no ha conversado con ellos. Todos los magistrados fueron denunciados por la compra del sistema informático utilizado en las votaciones.

El funcionario electoral dijo que salió de Guatemala por cuestiones meramente personales, ya que goza de una licencia que le permite ausentarse de sus funciones hasta el próximo 15 de diciembre.

Luego de perder la inmunidad dijo sentirse en un estado de “indefensión”, porque incluso le fue retirada la seguridad que tenía para su familia, y duda que de llegar a enfrentar un proceso penal se pueda defender de una manera objetiva.

¿Qué lo motivó a salir de Guatemala?

Yo tenía pendiente un permiso en el TSE, y pues, me fue concedida una licencia.

¿Hay movimientos con la seguridad que tenía asignada?

Lo que tengo conocimiento en este momento es que se está retirando la seguridad personal otorgada por el Ministerio de Gobernación y están, seguramente, queriendo ejecutar alguna orden de detención, y no tengo ningún inconveniente en decirlo, porque seguramente ese es el objetivo de del retiro de la inmunidad.

Me están retirando la seguridad y eso me deja en un estado de total indefensión a mi y a familia.

Usted sospecha de una orden de captura en su contra. Si se confirma ¿regresaría a Guatemala?

Mire, en las circunstancias actuales es un poco impredecible, dado que no podría ejercer un derecho de defensa objetivo e imparcial, sin contar con todo lo que corresponde a un debido proceso; vemos que esta cuestión está planificada, aunque yo desconozco honestamente cuál es el objetivo.

Yo aquí, honestamente, me siento en un estado de indefensión, porque no estamos en un estado de derecho democrático que nos garantice el derecho de defensa y ejercer libremente nuestros derechos constitucionales.

Al hablar que es una cuestión planificada, ¿De dónde cree usted que pueda venir esta situación?

Usted pudo ver toda la todo el despliegue de seguridad en el Congreso de la República, circunstancias de silencio del Ejecutivo en cuanto a todas las acciones que se están llevando a cabo, y, por supuesto que no de ninguna manera van a fortalecer la transición del mando.

¿Al salir del país lo hizo con la intención de pedir algún tipo de asilo?

No, de ninguna manera. Yo lo hice no por salir por esta circunstancia, ya tenía planificadas algunas actividades fuera de Guatemala, y por supuesto es mi derecho como funcionario. Pero dada las situaciones, también uno tiene que tener la perspectiva de ver cómo están las situaciones en el país.

Recordemos que aquí no estamos en un estado de derecho democrático que garantice la libertad y la objetividad en las decisiones que se toman a nivel formal, en cuanto a que si soy abogado, yo sé mi derecho de defensa, todos los derechos que me asisten de acuerdo a la Constitución y tampoco no puedo yo aseverar que esa circunstancia se me va a respetar. Por lo tanto, no existe un estado de Derecho ni un estado democrático de Derecho.

Salió del país por cuestiones planificadas, pero evaluando su situación actual. ¿contempla regresar a Guatemala?

Pues, no lo sé aún. Tengo este permiso y esta autorización, porque es mi derecho. No lo tengo previsto aún, pero estoy dispuesta a enfrentar cualquier situación, siempre y cuando se me garanticen mi derecho ciudadano, mi derecho de defensa y todas las circunstancias que permite el Código Procesal Penal.

Sencillamente, vemos acá una cuestión planificada que no fortalece el estado de Derecho y la democracia en el país.

¿Cree que existe un riesgo para que el actual binomio y el resto de ciudadanos electos no puedan asumir los cargos?

Eso no lo podría aseverar, lo que le puedo decir es evidentemente que no estamos en una situación objetiva, y que se nos garantice a todos los ciudadanos la libertad de ejercer nuestros derechos constitucionales.

¿Se puede conocer a qué país viajó?

No, no le puedo manifestar porque son circunstancias que yo tenía previstas con anterioridad, por supuesto son cuestiones que ya tenía planificadas.

¿Usted ha podido conversar con los otros magistrados que también perdieron la inmunidad?

No, no he tenido comunicación con ninguno, porque cada uno tenemos circunstancias distintas, familiares y planificaciones previas. Mi licencia obedece a algunas planificaciones previas que tenía estimadas desde el mes de agosto.

Otros magistrados y el cardenal Álvaro Ramazzini salieron del país. ¿Cómo califica lo que pasa hoy en día en Guatemala?

Honestamente estamos en un estado de indefensión que nos surge a todas las personas que estamos trabajando en bien de la de la ciudadanía, defendiendo el estado de Derecho y garantizando el derecho de todas las personas.

En particular yo, como funcionario del TSE, estimo que realicé funciones para garantizar la voluntad popular, y de eso yo no me puedo apartar, porque yo lo que tengo que hacer es defender mis funciones y cumplir con mis atribuciones.