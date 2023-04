Verificamos por usted: ¿Se hará cargo Conasa de reparaciones en el Libramiento de Chimaltenango?

Conasa sostiene que cobró por la obra poco más de de Q396 millones, sin embargo, se estima que el Estado desembolsó en total por el proyecto Q542 millones 884 mil.

Pese a que el proyecto se pagó en su totalidad, el Ministerio de Comunicación no ha recibido la obra para dar como finalizado el proyecto y eso hace, desde el 2019 que sea Conasa quien tenga a su cargo todavía la carretera.

La administración de Jimmy Morales no aceptó el proyecto, aunque sí inauguró y presento el Libramiento como una “mega obra”. Morales ahora busca una diputación en el Congreso, después de ocupar un escaño en los últimos años en el Parlamento Centroamericano.

“Cuando el proyecto concluyó, la empresa constructora presentó como corresponde con todo proyecto de orden vial, la solicitud para la recepción de la obra, la misma se emitió el 9 de marzo de 2019 a la Dirección General de Caminos. del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El proceso sigue su curso con la emisión de varias solicitudes por parte del contratista hacia la entidad competente”, respondió a una solicitud de información Conasa.

La empresa agregó que “las fianzas de Conservación de la Obra y Fianza de Saldos Deudores fueron entregadas como parte del proceso de culminación y entrega de la obra el 1 de agosto de 2019”.

Hasta el momento no existe una razón clara por parte del Ministerio de Comunicaciones para no recibir la oferta, ya que ante constantes consultas hechas por este medio, la cartera no ha emitido una postura.

¿De dónde salió la información? Los constantes deslizamientos de la obra dificultan el paso de una cantidad considerable de automovilistas. Las proyecciones que manejaban las autoridades de tránsito para 2019 daban cuenta que por el tramo del Libramiento de Chimaltenango se movilizaban diariamente 225 mil vehículos, que por el aumento al parque vehículo dicha cifra también pudo crecer. El pasado 6 de abril, en Jueves Santo, un nuevo deslizamiento se registró en un tramo del Libramiento, esta vez calificado como “de grandes proporciones” por las autoridades de socorro. Durante este nuevo deslizamiento en el Libramiento de Chimaltenango se quedaron inhabilitados en primera instancia todos los carriles, sin embargo, se agilizó el proceso de limpieza de dos carriles que funcionan hasta ahora. Aunque fue un deslizamiento de dimensiones considerables, nadie confirmó que algún vehículo haya sido afectado. Un aspecto curioso de este último deslizamiento es que la mayor parte de desastres en el Libamiento de Chimaltenango se han producido en la época de lluvia, pero ahora se registró uno en época seca. ¿Cuál es el contexto? El Libramiento de Chimaltenango despertó sospechas en las autoridades que abrieron una investigación a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción para determinar si todo el proceso de contratación y pagos cumplieron con los requisitos legales. Producto de esas pesquisas que detallan la posible comisión del delito de fraude, en enero del año pasado, un juzgado ordenó enviar a juicio a 22 personas por delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y estafa propia. Las investigaciones llevaron a que se emitiera una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, quien fue señalado por el delito de fraude. Benito, uno de los ministros más cercanos al expresidente Jimmy Morales, y de quien se especuló continuaría en el cargo durante la actual administración de Alejandro Giammattei, fue prófugo de la justicia. Finalmente, en enero del año pasado, Benito se entregó a la justicia pero el proceso penal por su posible participación en el Caso del Libramiento de Chimaltenango, camina lento dentro de los tribunales de justicia. Los abogados de Benito recusaron a la jueza Silvia de León y de momento ese señalamiento se encuentra pendiente de ser resuelto por una Sala Penal, lo que impide que se discuta si la investigación contra el exministro amerita o no llegar a etapa de juicio. Aunque el caso involucra a un funcionario de la administración de FCN-Nación, no existe ningún indicio que relacione al expresidente Jimmy Morales con los presuntos delitos que indaga la fiscalía.

Por esto sabemos que es verdadero

Conasa al ser consultada sobre la responsabilidad en la reparación del Libramiento, afirmó que sí se harán cargo de las reparaciones, incluso dijeron que enviaron maquinaria lo más pronto posible al lugar del derrumbe para permitir liberar el paso. “La empresa constructora inició hoy – lunes 10 de abril – a partir de las 13.30 horas, los trabajos de remoción y desalojo de los materiales, trabajos que se estarán realizando en el transcurso de la semana sin interrumpir la movilización vehicular en la ruta, ya que la misma es usada diariamente por miles de automovilistas”, explicó. Datos que la empresa proporciono a Prensa Libre en septiembre del año pasado, daban cuenta que por los deslizamientos que se reportaban en la zona, todos esos trabajos adicionales ascendían a Q20 millones. Pero persiste la duda, si al momento que la obra finalmente sea recibida por el Ministerio de Comunicaciones, si será un costó que el Estado tendrá que pagar a la empresa, o si la misma absorberá los costos ocasionados por los deslizamientos. “La empresa contratista del proyecto se ha hecho cargo de las reparaciones de los trabajos”, respondió Conasa. Añaden que han cumplido con todos los parámetros de calidad que exige la legislación, “disposiciones técnicas especiales y principalmente al diseño y planos constructivos que aprueba la Dirección General de Caminos”. Referente a si este dinero se le va a cobrar al Estado, responden que “la empresa privilegia en todo momento el diálogo para la resolución de esta situación entre las partes involucradas. En todo momento prevalece la buena voluntad para continuar agotando los procesos y encontrar la mejor solución para la entrega del mismo”. Aunque se intentó obtener una opinión del Ministerio de Comunicaciones en relación con el futuro del proyecto y por qué no se ha recibido la obra desde el 2019, Carlos Nárez, delegado de prensa de la cartera, indicó que solicitó al despacho ministerial las respuestas pero nunca llegaron.